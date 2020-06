Le Dakar 2021 en Arabie saoudite avec le plein de nouveautés

Les organisateurs du Dakar ont levé le voile sur la prochaine édition du rallye-raid, qui se déroulera du 3 au 15 janvier 2021. Pour la deuxième année consécutive, c'est en Arabie saoudite que se disputera l'épreuve, sans en quitter le territoire. Initialement, l'objectif était d'étendre le parcours à un ou deux autres pays mais la crise sanitaire mondiale a contraint ASO à revoir ses plans.

"Nous n'avons pas le parcours attendu car nous avions deux à trois pays en tête, mais avec le COVID-19 et le confinement il n'y avait aucun moyen d'aller visiter ces territoires", explique à Motorsport.com David Castera, directeur du Dakar. "Si on le fait, ce doit être correctement et il faut aller discuter avec les gouvernements. Il n'y avait pas d'autre option que celle de maintenir la totalité du Dakar en Arabie saoudite. Il était impossible de voyager, c'est comme ça. Mais dans les années à venir, nous le ferons. Ce n'est pas très grave pour la course car l'Arabie saoudite est très grande, avec de nombreuses possibilités pour le parcours."

En effet, l'édition 2021 se fera sur un parcours à 100% renouvelé, bien que passant parfois par des villes déjà visitées en janvier 2020. "Il n'y a que 50 à 80 km qui se répèteront", précise David Castera. Le parcours complet est finalisé "à 85-90 %" mais ne sera présenté dans le détail qu'en novembre prochain.

Le parcours du Dakar 2021.

Après les vérifications techniques le 1er et le 2 janvier, le Dakar s'élancera le 3 janvier de Djeddah, où aura lieu un prologue permettant d'offrir du spectacle au public tout en déterminant l'ordre de départ de la première véritable étape. Cette 43e édition comportera un total de 11 étapes, avec un jour de repos le 9 janvier et un retour à Djeddah le 15 janvier. Deux des étapes se présenteront sous forme de boucle, permettant notamment d'accorder un peu de répit aux équipes d'assistance, et une autre sous la forme d'étape marathon comme ces dernières années.

Les nouveautés importantes