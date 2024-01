Le Dakar 2024 en 30 photos remarquables à mi-parcours

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Après un Prologue et six étapes, le Dakar 2024 est en pause ce samedi en Arabie saoudite. Les concurrents peuvent donc souffler après une première semaine difficile, conclue par la fameuse et exigeante étape marathon de 48 heures.

Les hostilités reprendront dès ce dimanche, les pilotes ayant été transférés par avion vers Riyad, départ de la septième étape vers Al Duwadiwi, qui sera la plus longue en distance de cette édition (873 km) et la deuxième en termes de spéciale (483 km) derrière l'étape marathon.

Épreuve photogénique par excellence, le Dakar 2024 n'a pas été avare en superbes clichés tout comme en rebondissements. Nous avons ainsi sélectionné 30 photos remarquables qui, selon nous, retranscrivent la première semaine de compétition. Mais des centaines de photos sont également disponibles pour le régal de vos yeux dans notre galerie complète.

Côté sportif, le classement général de cette 46e édition est mené chez les Autos par Carlos Sainz et Lucas Cruz et par Ricky Brabec en catégorie Motos. Tous les résumés vidéo de la première semaine (commentés en français) peuvent également être visionnés ici.

Classement général Autos

Pilote Auto Temps/Écart Pénalité 1 C. Sainz Audi 24h59'32 0'10 2 M. Ekström Audi +20'21 2'00 3 S. Loeb Prodrive +29'31 15'00 4 G. De Mévius Toyota +1h02'47 9'00 5 L. Moraes Toyota +1h04'00 6 G. De Villiers Toyota +1h25'16 7 M. Prokop Ford +1h35'04 8 M. Serradori Century +1h37'20 15'00 9 G. Botterill Toyota +1h48'31 6'10 10 G. Chicherit Toyota +1h58'34 2'00

Classement général Motos