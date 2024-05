Les dates et le parcours du Dakar 2025 dévoilés, avec des nouveautés

Lors d'une présentation ce samedi, ASO a annoncé que le Dakar 2025 s'élancera le 3 janvier de Bisha et se terminera le 17 du même mois à Shubaytah, deux lieux ayant déjà accueilli l'épreuve par le passé. Le directeur du rallye, David Castera, a conçu un événement qui recherche l'équilibre afin de maintenir le suspense jusqu'à la fin, mais avec quelques obstacles clés tels que la désormais célèbre étape "48H chrono" qui a été introduite l'année dernière, la spéciale marathon, un départ groupé sur une journée et un passage dans l'éprouvant désert de l'Empty Quarter sur les derniers jours.

Mais le changement le plus frappant est peut-être la différence de parcours entre les voitures et les camions d'une part, et les motos d'autre part sur certains jours, ce qui a obligé ASO à tracer plus d'itinéraires que d'habitude. À cela s'ajouterait une sorte de Power Stage, à l'instar de ce qui se pratique en championnat du monde des rallyes le dimanche à chaque épreuve. Cette idée devrait faire son chemin dans le reste du championnat du monde de rallye-raid d'ici 2026, afin de rapprocher les rallyes du public.

Les nouveautés en 2025

Motorsport.com s'est entretenu avec Cavid Castera, qui a expliqué les nouveautés de ce Dakar. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il souhaitait conserver la même forme de parcours à travers l'Empty Quarter, il a estimé qu'il fallait faire quelque chose pour maintenir les concurrents dans des conditions optimales.

"Cette année, nous avons fait des parcours différents pour les voitures, les camions et les motos. Nous avons donc l'étape de 48 heures, qui se déroule sur deux jours, et je travaille sur quatre autres étapes spéciales totalement différentes pour les différentes catégories, avec trois conséquences", a-t-il expliqué.

"La première est que ceux qui sont derrière, les amateurs, finiraient très tard dans la nuit, parce qu'en Arabie saoudite, il fait nuit très tôt. S'ils partent tous ensemble, parce qu'ils partent tous de la même manière sur 300 mètres et [ensuite] ils séparent leurs chemins, ils se rejoignent pour se ravitailler et ils reviennent pour l'arrivée. De cette manière, presque personne ne sera sur la piste la nuit. À moins d'être très lents ou en difficulté, ils finiront la course en journée, et pour moi, c'est une autre façon de courir qui est importante."

"La deuxième conséquence est que les pilotes vont devoir naviguer beaucoup plus [sans les traces laissées par les motos], les copilotes vont avoir beaucoup de travail à faire. Et la troisième est la sécurité, surtout pour les motos, qui ne se mélangeront pas aux voitures, n'auront pas de poussière et ne pourront pas se dépasser les unes les autres."

"En plus de cela, nous finissons avec l'Empty Quarter, quelque chose que j'avais en tête depuis que nous avons commencé à travailler. Tout le monde est très content des dunes, mais ensuite il faut voir comment faire, avec des étapes pas très longues au milieu du rallye, et je vais faire ce que personne ne pense, parce que c'est vrai aussi que j'aime ça."

"Nous aurons trois jours, avec les étapes 10 et 11 avec de grandes dunes, et la petite étape 12 pour finir, avec un départ groupé qui rappelle l'ancienne époque du Dakar, quand les concurrents partaient tous ensemble. Nous essayons quelque chose comme ça, et nous allons faire la même chose qu'en WRC avec la Power Stage, qui permettra de marquer plus de points pour le championnat du monde."

"Nous allons donc jouer un peu avec la dernière spéciale, qui est courte et qui va se terminer par un bivouac un peu spécial, parce que j'aime l'idée d'être proche du désert, ce qui est l'ADN du Dakar, et nous allons faire un bivouac traditionnel, un peu à l'africaine, avec la tente marathon pour donner une touche différente, l'esprit de ce que j'aime."

Les plus du Dakar 2025

David Castera a voulu faire quelque chose de mieux pour chaque catégorie. Ainsi, les voitures/camions et les motos auront des parcours différents sur certaines étapes, mais ce n'est pas tout. Le Français a déclaré être toujours à l'écoute des personnes qui l'entourent, qu'il s'agisse des concurrents ou de son équipe chez ASO, et c'est ainsi qu'il est parvenu au tracé de 2025.

Ainsi, la course débutera par un Prologue et une boucle dans la ville de Bisha. Pour les étapes 10, 11 et 12, les concurrents se dirigeront vers le dangereux et inconnu Empty Quarter, avec des spéciales de plus de 350 kilomètres, en plus de la spéciale de 48 heures qui a connu un grand succès lors de la dernière édition de l'épreuve.

"L'idée est de faire plus ou moins la même chose que l'année dernière, parce que j'ai trouvé un équilibre qui me plaît et qui plaît aussi aux pilotes. Ils finissent très heureux, donc je veux continuer dans cette voie, et nous avons travaillé pour maintenir ce niveau de difficulté, il n'y a pas de spéciale de moins de 350 kilomètres, sauf la dernière, et tout sera compliqué", a révélé Castera.

Sur le plan technique, il y aura quelques changements, avec un accent particulier mis sur la classe T2/stock, qui ne suscite actuellement que très peu d'intérêt. ASO s'efforce de convaincre d'autres constructeurs de rejoindre Toyota. David Castera a parlé de Jaguar ou de Defender comme candidats à un potentiel engagement, bien qu'il pense davantage à 2026, car l'engagement de nouveaux constructeurs "prend du temps".

ASO prêtera attention aux performances de chaque voiture dans la catégorie Ultime, en utilisant un système de Balance de Performance (BoP) très similaire à celui utilisé dans le Championnat du Monde d'Endurance. Cependant, ce système sera basé uniquement sur la puissance générée par une voiture à travers le niveau de couple du moteur. Cela permet "d'être très précis sur la puissance de chaque voiture pour atteindre l'équilibre", selon David Castera.