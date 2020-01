Décès de Gonçalves : la 8e étape motos est annulée

L'émotion était vive dans le bivouac après la septième étape du Dakar 2020 entre Riyad et Wadi Al-Dawasir, suite à la mort sur chute de Paulo Gonçalves, figure populaire auprès des autres concurrents et particulièrement du côté des motos et des quads. Dans ces conditions, et alors que beaucoup de larmes ont coulé pour pleurer le décès de celui qui, à 40 ans, disputait son 13e Dakar, la direction de course a décidé d'annuler l'étape de ce lundi pour les motos/quads.

"Le décès de Paulo Gonçalves aujourd’hui au cours de la septème étape entre Riyad et Wadi Al-Dawasir, a provoqué une immense vague d’émotion dans toute la caravane du Dakar et particulièrement parmi l’ensemble des pilotes moto du rallye", indique un communiqué officiel ce dimanche soir. "Figure emblématique du Dakar, Paulo bénéficiait d’un très grand respect de la part des plus expérimentés d’entre eux et de ceux moins aguerris auxquels il servait d’exemple."

"Après les avoir rencontrés et en concertation avec toute la famille moto du Dakar, les organisateurs ont décidé d’annuler la course moto/quad de la huitième étape en boucle de Wadi Al-Dawasir, afin de respecter la douleur et le recueillement des pilotes venant de perdre un ami. Toute la famille du Dakar se réunira ce soir au briefing pour rendre hommage à Paulo."

Photos - Paulo Gonçalves lors du Dakar 2020

