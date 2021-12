Dumas cède son buggy et récupère l'ex-Toyota d'Al-Attiyah !

Pilote polyvalent, Romain Dumas va devoir user de cette qualité encore plus que prévu sur le Dakar 2022 ! À la veille du grand départ, le Français change de monture, conséquence de l'incendie qui a détruit l'un des buggys DXX de l'équipe Rebellion lors du shakedown. Le team suspecte un choc qui aurait causé une fuite d'huile près de l'arrière du moteur, alors que le déclenchement de l'extincteur automatique n'a pas suffi à limiter les dégâts.

Initialement forfait, Alexandre Pesci récupère la monture qui était dévolue à Romain Dumas, qui a fait cette proposition au patron de l'équipe suisse. Prêt à se mettre sur la touche, le natif d'Alès a finalement reçu l'aide inattendue de Nasser Al-Attiyah, qui lui a à son tour proposé son Toyota Hilux de l'ancienne génération, avec lequel il a terminé deuxième du Dakar l'an passé. L'auto a été rapatriée vers Djeddah, où les dernières formalités techniques et administratives devraient permettre à Romain Dumas de s'aligner au départ.

"Quand j'ai entendu que la voiture d'Alexandre avait pris feu, je voulais l'aider en mettant à disposition ma voiture victorieuse en Coupe du monde de Rallye-Raid", explique Nasser Al-Attiyah, qui est également l'un des ambassadeurs de Rebellion. "C'est une histoire de famille et d'amitié. Il est important que Romain et Alexandre puissent prendre le départ de l'épreuve. Nous travaillons très dur entre chaque Dakar pour être prêts et entraînés. Quand quelque chose comme ça se produit, tout le monde se serre les coudes. J'ai des relations particulières avec Rebellion et je souhaite à l'équipe de réussir cette édition. Je suis très heureux d'avoir pu apporter mon aide."

Alexandre Pesci, qui avait terminé 43e du Dakar en 2020 mais avait abandonné après la neuvième étape l'an dernier, a tenu à remercier Romain Dumas et Nasser Al-Attiyah pour leurs initiatives respectives. "Mon aventure continue grâce à une incroyable solidarité !", souligne-t-il. "C'est l'esprit du Dakar, l'esprit de Rebellion."

Le buggy DXX est conçu par RD Limited, la structure de Romain Dumas, à Alès sur la base d'un Peugeot 3008 DKR depuis quelques années maintenant. Le Français ne sera donc pas au volant de son propre prototype mais se réjouit de pouvoir malgré tout prendre part à l'aventure, même si cela se fera avec une auto qu'il ne connaît pas.

"Après un début de Dakar pas très facile, toutes les choses rentrent peu à peu dans l'ordre", explique-t-il. "Nous allons présenter deux voitures aux vérifications administratives et techniques. Nous espérons que ces prochains jours seront plus calmes et dédiés à la course. L'objectif d'être au départ est la priorité. La balle est dans notre camp. Nous devons nous concentrer sur le fait d'aller le plus loin possible. Je remercie chaleureusement la générosité de Nasser, qui a mis cette voiture à ma disposition."