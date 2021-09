Premières images du nouveau Toyota Hilux pour le Dakar 2022

Le nouveau règlement de la discipline a poussé les top teams à modifier les 4x4 en vue du prochain Dakar (qui aura lieu du 1er au 14 janvier 2022). Audi, qui va s'engager pour la première fois sur le légendaire rallye-raid, a déjà présenté son prototype hybride, le RS Q e-tron, fin juillet et réalisé deux semaines d'essais au Maroc début septembre. Une semaine plus tard, c'était au tour de Prodrive d'organiser une présentation numérique, tandis qu'un shakedown s'est tenu au Pays de Galles.

Lire aussi : Audi souffre dans la chaleur pour préparer le Dakar

Troisième top team de la catégorie T1 au Dakar, Toyota dévoile aujourd'hui les premières images de son nouveau 4x4, avec pour le moment une livrée noir provisoire. Un nouveau prototype que Nasser Al-Attiyah juge "plus rapide et plus performant que la voiture précédente".

Cela fait plusieurs mois que la marque développe la nouvelle version de son Hilux, déjà vainqueur du Dakar en 2019 et systématiquement classé dans le top 10 depuis 2012. Rebaptisé GR DKR Hilux T1+, il a réalisé de premiers roulages ces derniers jours dans le désert namibien et sur un terrain rocailleux en Afrique du Sud.

Compte tenu de la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, le 4x4 présente des roues plus grandes (37 pouces, contre 32 pour la version 2021), une bande de roulement plus large (320 mm contre 245 mm) et un débattement de suspension plus important (350 mm contre 280 mm). Voilà qui pourrait aider Toyota Gazoo Racing en vue du prochain Dakar, car l'équipe a subi plus de 50 crevaisons en 2021, d'après les informations de Motorsport.com, et ce malgré sa collaboration étroite avec BF Goodrich pour adapter ses réglages aux routes rocailleuses de l'Arabie saoudite.

En termes d'aérodynamique, les images montrent un nouveau Hilux sensiblement différent de la version précédente, bien que la base reste la même, adaptée et élargie pour répondre au nouveau règlement (2,3 m de large contre 2 m en 2021). Le châssis n'a pas été complètement redessiné, mais il a reçu "quelques mises à jour" pour s'adapter à des suspensions et des roues plus grandes.

En charge du développement de l'auto depuis 2012, la division sud-africaine de Toyota est surtout particulièrement enthousiasmée par son nouveau V6 biturbo de 3,5 litres inspiré de la version GR-S du nouveau Toyota Land Cruiser 300. La dernière version du moteur sera testée la semaine prochaine en Afrique du Sud avec Giniel de Villiers et Henk Lategan dans le cadre de la quatrième manche du championnat national.

D'après les informations de Motorsport.com, Toyota ne prévoit pas d'aligner son nouveau T1+ sur des courses avant le Dakar 2022 et poursuivra ses tests de préparation en Afrique du Sud ces prochains mois.

Cliquez sur les flèches dans le diaporama en tête d'article pour découvrir toutes les photos du Toyota GR DKR Hilux T1+.