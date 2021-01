Kevin Benavídes remporte le Dakar 2021 !

Ils étaient trois à pouvoir encore nourrir des rêves de victoire finale sur ce Dakar, avant cette ultime étape certes plus courte que la moyenne, avec seulement 200 kilomètres entre Yanbu et Djeddah, mais proposant les dernières difficultés et les dernières dunes de cette édition. Néanmoins, Kevin Benavídes n'a pas tremblé et a parfaitement su gérer les quatre minutes d'avance qu'il comptait au départ ce matin.

Vainqueur hier et lui aussi prétendant à la victoire finale, Sam Sunderland a vite perdu gros en rendant plus d'une dizaine de minutes à mi-parcours. C'est donc entre Kevin Benavídes et Ricky Brabec que tout s'est joué. L'Américain, tenant du titre, n'a pas rendu les armes facilement et il est passé à l'offensive pour tenter de déstabiliser l'Argentin. En vain. Brabec s'est octroyé une nouvelle victoire d'étape, mais avec 2'27 d'avance sur son concurrent, c'est insuffisant au classement général.

Kevin Benavídes remporte donc le 43e Dakar de l'Histoire, le premier de sa carrière. À 32 ans, il emmène également un doublé Honda historique, puisque le constructeur japonais ne s'était plus offert un tel luxe depuis 1987 ! Il est aussi le premier Argentin à s'imposer au classement général de la catégorie.

Sam Sunderland termine troisième du classement général devant le rookie Daniel Sanders. Cette dernière étape a en revanche tourné au calvaire pour le pilote français Adrien van Beveren, touché par un problème mécanique.

Classement final provisoire du Dakar 2021