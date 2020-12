Kris Meeke "comme en enfant à Noël" en découvrant les dunes

Kris Meeke n'a pas disputé de compétition internationale cette année, après avoir perdu sa place chez Toyota en WRC à l'issue de la saison 2019. Celui qui a remporté cinq rallyes du Championnat du monde avec Citroën s'apprête à faire ses débuts sur le Dakar au volant du Zephyr T3, un modèle engagé et conçu par la structure française PH Sport sur la base du Can-Am Maverick X3.

Meeke a découvert le Zephyr lors d'une séance d'essais en France cette été et des participations à l'Abu Dhabi Desert Challenge et à la Baja de Dubaï étaient envisagées avant que le COVID-19 provoque l'annulation des deux épreuves. C'est donc au cours d'un test organisé à Dubaï qu'il a pu se confronter aux dunes de sable pour la première fois, un exercice qui l'a immédiatement séduit.

"J'ai 41 ans, mais si vous aviez vu mon visage après les premiers passages dans les dunes – j'étais comme un gamin, je me sentais comme un enfant à Noël !" s'est amusé le Nord-Irlandais. "J'adore la neige, j'ai fait beaucoup de snowboard dans ma vie, dans la neige fraîche, qui permet de profiter de toute la montagne. Je compare les dunes à avoir autant de kilomètres de neige fraîche que l'on veut pour surfer."

"La chose simple que j'ai apprise, c'est que les choses changent avec le déplacement du soleil dans le ciel ; à midi, on ne peut pas voir les limites des dunes, tout se confond presque et ça peut compliquer la situation. Il manque l'ombre sur les dunes et il faut être très prudent. Mais c'est vraiment incroyable de rouler dans les dunes et ça m'a captivé."

Pour sa découverte du rallye-raid, Kris Meeke a choisi un copilote expérimenté, Wouter Rosegaar, présent sur 13 des 14 dernières éditions. Le Britannique a envisagé de faire appel à Sebastian Marshall, à ses côtés lors de sa dernière saison en WRC, mais ce dernier ne souhaitait pas se lancer dans l'aventure et Meeke estime que cette décision était la bonne : "J'ai bien pensé à le faire avec Seb, mais il est encore jeune, il a 30 ou 31 ans. Il est peut-être trop jeune pour le Dakar [rires]. Il dit que pour le moment, il n'est pas vraiment intéressé."

"Sans préparation possible dans les épreuves d'Abu Dhabi ou de Dubaï, je pense qu'arriver sur Dakar avec deux personnes sans expérience n'aurait pas été un choix avisé. C'est pour ça que j'ai choisi Wouter, il a beaucoup d'expérience. Il voulait faire le Dakar avec Conrad Rautenbach, mais il ne sera pas au départ ; il était disponible et je pense que c'était la meilleure option pour moi."