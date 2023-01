Loeb : "On attaque dans les spéciales comme j'attaquais en WRC"

Sébastien, quel bilan tirez-vous de cette première semaine sur le Dakar ?

Le début de la semaine a été particulièrement difficile. Il y a eu ces trois crevaisons dès le deuxième jour, on s'est retrouvé très loin, on a perdu 1h30 avec ça donc à ce moment-là c'était terminé. Le jour suivant, on a commencé à attaquer et on a eu un autre problème sur la voiture, donc on a encore perdu une demi-heure. On a aussi fait un tonneau un autre jour, donc c'était vraiment compliqué. Mais depuis quelques jours maintenant, on est sur un bon rythme, on commence à avoir des spéciales propres, avec aussi le meilleur temps. On voit que nos rivaux ont également des problèmes maintenant donc la situation change énormément. On est de nouveau dans le match car je suis remonté au quatrième rang. Il y a encore la possibilité de se battre pour le podium, donc c'est à nouveau motivant.

La vitesse et les performances de la voiture sont au rendez-vous. Les problèmes rencontrés sont-ils simplement de la malchance ou la voiture doit-elle être plus fiable ?

Je ne pouvais pas aller plus lentement sur les pierres. Sur la spéciale où j'ai crevé trois fois, je perdais huit minutes par chrono intermédiaire, j'étais très lent sur les pierres et on a quand même crevé. On doit encore comprendre pourquoi, car je pense qu'on a plus de crevaisons que les autres et à cette vitesse, ce n'est pas possible. On a un point faible là-dessus, il y a d'autres points faibles avec d'autres choses que l'on a cassées. Mais désormais il y aura plus de sable, donc les crevaisons devraient moins être un problème, et dans le sable la voiture est bonne donc j'espère qu'on fera des bonnes spéciales.

Les portions empierrées ont posé problème à Prodrive.

Quand vous observez votre voiture par rapport à la Toyota et à l'Audi, les performances pures sont-elles similaires ?

C'est difficile à dire. La FIA a finalement trouvé un bon équilibre. On avait un peu peur qu'Audi soit beaucoup plus rapide, et ça n'a pas été le cas, la lutte a vraiment été équitable. Dans les spéciales comme celle où j'ai fait un tonneau, j'attaquais, j'étais à fond, j'avais l'impression d'être beaucoup plus rapide que les autres, et finalement tout le monde était dans les mêmes temps, on était tous dans la même minute. Je pense que ça fait jeu égal entre les voitures. Chacun a peut-être son petit avantage. Je pense qu'on a un bon couple, et ça aide dans les dunes. Toyota a un bon moteur dans les portions rapides. L'Audi est très bonne dans les endroits lents, dans les dunes on a du mal face à eux. On a un bon couple, une bonne suspension, c'est très similaire je pense.

Il y a eu beaucoup de chocs, d'impacts dans les voitures. La sécurité doit-elle être encore améliorée pour le pilote et le copilote ?

C'est difficile de répondre. C'est du rallye-raid. Le problème, c'est qu'on a une voiture qui est vraiment performante et qui nous permet d'aller très vite dans des portions très difficiles. Tout le monde pilote avec le même objectif donc la bagarre est très intense et on attaque dans les spéciales comme j'attaquais en WRC, mais sans savoir où on va. Donc parfois c'est sûr qu'il faut être très prudent, parfois c'est délicat, tu crois que tu suis le roadbook et en fait non. C'est comme ça. Ça vient du fait que l'on est tous très proches par rapport à avant, quand il y avait plus de différences entre les voitures.

Après cette première semaine difficile alors que vous vouliez gagner le Dakar, gardez-vous la motivation maintenant que cet objectif devient compliqué à atteindre ?

On doit essayer de se battre pour le podium. On a 32 minutes de retard [sur le troisième, Lucas Moraes] et c'est ce qui maintient ma motivation actuellement.

Propos recueillis par Gerald Dirnbeck

Lire aussi : Le récit de Peterhansel après son gros accident sur le Dakar