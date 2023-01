Enfin "une journée à peu près claire" pour Loeb

Après quatre journée consécutives de galère, Sébastien Loeb a renoué avec une relative tranquillité sur le Dakar 2023. La sixième étape s'est globalement bien déroulée pour l'Alsacien et son copilote Fabian Lurquin, permettant au duo de signer le deuxième chrono du jour. En ce vendredi qui a fait de gros dégâts chez Audi, avec le double accident de Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz, Sébastien Loeb a eu le sentiment de commencer à sentir le vent tourner légèrement.

C'est au moins bon pour le moral, à défaut de totalement le relancer puisqu'il pointe toujours à près de deux heures de Nasser Al-Attiyah au classement général. Concédant "quelques petites erreurs de navigation" et dévoilant un petit souci mécanique qui n'a pas été trop handicapant, le Français est surtout soulagé d'avoir pu rouler avec davantage de sérénité aux avant-postes.

"Ça s'est plutôt bien passé", résume-t-il. "On a cassé un différentiel aussi mais on n'en a pas trop souffert, ça fait beaucoup de bruit dans la voiture mais ça roule, donc on ne va pas s'en plaindre. C'est vrai que nous, on a quand même souffert beaucoup ces derniers jours, avec des problèmes tous les jours, différents à chaque fois : un petit tonneau hier, les crevaisons, les biellettes, etc. Aujourd'hui on fait une journée à peu près claire, ce qui est plutôt pas mal pour nous."

Si l'écart apparaît toujours insurmontable, Sébastien Loeb fait un bond à la sixième place du classement général et peut au moins entretenir l'espoir sur une édition qui ne fait aucun cadeau et où il semble très facile de tout perdre. "Effectivement, la tendance s'est un peu inversée", constate-t-il. "Il y en a d'autres qui ont souffert aujourd'hui donc je pense qu'au général ça nous fait faire un petit bond en avant et pour nous c'est plutôt pas mal. Il faut prendre les étapes les unes après les autres, tout en gardant l’espoir d’atteindre notre objectif final."

Devant, Nasser Al-Attiyah donne peut-être l'impression d'une certaine aisance mais le tenant du titre a connu une journée plus compliquée qu'il n'y paraît. Car malgré la victoire d'étape, sa deuxième de suite, le Qatari a rencontré des ennuis qui ne cessent de rappeler la précarité de tout concurrent en rallye-raid. "C'était une étape très difficile, pas simple", souligne-t-il. "On attaque beaucoup et dans les 40 derniers kilomètres on a cassé la pompe de direction. On n'avait plus de direction assistée, il y avait beaucoup d'huile qui coulait. On va essayer de réparer maintenant."