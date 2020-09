Loeb : "Gagner le Dakar" fait toujours partie des projets

Après des mois sans compétition, Sébastien Loeb a renoué avec une manche du WRC le week-end dernier en Turquie. Rapidement à l'aise au volant de la Hyundai sur la terre, le nonuple Champion du monde a lutté aux avant-postes sur cette épreuve réputée cassante, et qui n'a pas dérogé à sa réputation. L'Alsacien a finalement décroché un podium, terminant troisième et apportant des points importants à son équipe, conformément à ses objectifs. Actuellement dans sa deuxième et dernière année de contrat avec Hyundai, Loeb ne sait pas encore s'il sera à nouveau au départ d'une manche du Championnat du monde d'ici la fin de l'année. Il assure que son futur n'est, pour l'heure, pas défini.

"En ce qui concerne mon avenir, qui a été la question dans la bouche de tous les journalistes ce week-end, je ne sais pas quoi répondre en toute honnêteté", explique-t-il dans sa chronique sur son site officiel. "Déjà, personne n’a aucune idée de la fin du calendrier, où des courses vont peut-être s’ajouter et d’autres s’annuler. Et puis à ce jour, je suis en contrat avec Hyundai jusqu’à la fin de la saison. Donc s’ils m’appellent, je répondrai présent bien sûr. J’aime travailler avec cette équipe et j’aime l’approche et l’état d’esprit que peut avoir Andrea [Adamo, directeur de Hyundai]. Je suis conscient de l’opportunité qu’ils m’ont offert ces deux dernières années avec ce programme partiel."

Un avenir encore flou, donc, mais qui ne manque pas d'ambitions ni d'horizons. Loeb confirme notamment qu'il n'a pas renoncé à son objectif de remporter un jour le Dakar : "Pour le reste, j’ai des projets, qui ne sont plus un secret pour personne : gagner le Dakar et continuer de faire ce qui m’a toujours animé, piloter et partager ma passion avec ceux que j’aime et avec vous. Il y a donc des chances que vous entendiez encore parler de moi !"

Loeb a participé au Dakar à quatre reprises de 2016 à 2019, à chaque fois au volant d'une Peugeot. Il avait décroché la deuxième place en 2017, et la troisième lors de sa dernière participation en 2019 alors qu'il avait engagé son auto à titre privé suite au retrait du constructeur français.

Une petite déception en Turquie

Revenant plus en détail sur son Rallye de Turquie, Loeb confie avoir ressenti une petite déception le dimanche matin, lorsque la victoire semblait à portée de main. Mais pour le Français comme pour de nombreux autres, une crevaison en a décidé autrement. La veille, Loeb et Elena étaient deuxième de l'épreuve, avec un temps identique à celui de Sébastien Ogier.

"Le lendemain, le juge de paix du rallye nous attend avec ses 38 kilomètres, à faire deux fois", raconte-t-il. "On savait que nous pourrions tous gagner ou perdre le rallye en une fraction de seconde dans cette spéciale. Et c’est ce qui s’est passé avec une véritable hécatombe. Et malheureusement, nous n’y avons pas échappé en crevant à 10 km de l’arrivée alors que l'on venait de prendre virtuellement la tête du rallye. On perd une minute et vingt secondes et on repasse en quatrième position ! Nous étions pas mal déçus avec Danos car nous savions que nous venions peut-être de passer à côté d’une 80e victoire en WRC. Mais c’était une telle loterie que l’on n’y pouvait pas grand-chose…"