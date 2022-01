Loeb mystifié par les motos : "On a suivi les traces comme des cons"

À mi-parcours dans cette édition 2022 du Dakar, ce sont plus de 50 minutes de retard sur le leader Nasser Al-Attiyah qu'accuse Sébastien Loeb. Ce vendredi, les concurrents de la catégorie auto devaient parcourir une boucle de 348 kilomètres autour de Riyad, similaire à celle des motos la veille. Or, c'est bien cette caractéristique qui a causé la perte de Loeb et de son copilote Fabian Lurquin : le duo franco-belge s'est fourvoyé à deux reprises en suivant les traces des deux-roues, laissant filer d'abord quinze minutes puis neuf autres.

Loeb ne voulait pas finir la semaine ainsi, et forcément, il accuse le coup. "On a raté une bonne occasion de faire un coup aujourd'hui", déplore le pilote Prodrive. "On partait devant sur la piste, mais on a fait deux erreurs de navigation qui nous coûtent beaucoup de temps."

"On a suivi les traces. On est allés beaucoup trop loin dans l'erreur, en fait. En plus, on savait qu'à cet endroit-là, les motos avaient eu des problèmes hier. On a suivi les traces comme des cons, à s'entêter dans l'histoire. C'est ce qui nous met dedans. De toute façon, maintenant, c'est fait. Il n'y avait pas grand-chose de plus à faire après."

Loeb est ensuite parvenu à reprendre dix minutes à Al-Attiyah dans les 150 derniers kilomètres, mais le mal était fait et la victoire s'éloigne. "À la fin, dans les dunes, on réussit à recoller au peloton de devant pour limiter un petit peu les dégâts, mais on prend quand même quinze minutes encore par Nasser [sur l'ensemble de la journée]. On commence à se retrouver un peu loin. C'est sûr que j'aurais aimé être un peu plus proche à la journée de repos."

"C'est comme ça, il reste quand même encore une semaine compliquée", souligne l'Alsacien. "La stratégie, ça va être de continuer à rouler, d'essayer d'attaquer. On voit que dans le rythme, sur la fin de spéciale, on est beaucoup plus rapides dans le sable. J'espère qu'il y aura du sable, et il faudra essayer d'inverser la tendance à un moment donné."

Au classement général, Loeb se retrouve en tout cas dépassé par Yazeed Al Rajhi et talonné par... Giniel de Villiers !

