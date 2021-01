Loeb : "Je m'attendais à un retard d'une heure"

Sébastien Loeb et Daniel Elena ont vécu une entrée en matière difficile sur la première étape du Dakar, ce dimanche. Entre Djeddah et Bisha, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour les deux hommes à bord de leur BRX Hunter. Dès le premier point de passage, l'écart avec les leaders a fait comprendre qu'il se passait quelque chose, le différentiel étant alors déjà d'un quart d'heure. À l'arrivée, l'équipage a en fait concédé 24 minutes au vainqueur du jour, Carlos Sainz. Une belle journée de galère lors de laquelle les événements se sont ligués contre eux.

Après avoir rejoint le bivouac, Loeb a expliqué ses mésaventures, permettant de mieux comprendre cet écart inattendu. L'apprentissage du nouveau système de navigation, avec le roadbook numérique dévoilé juste avant le départ, a été l'une des mauvaises surprises du jour. En y ajoutant pas moins de trois crevaisons, voici le cocktail détonnant qui a provoqué un sérieux débours au bout des 277 km de spéciale.

"Notre stratégie était d'attaquer dès le départ et de reprendre du temps, mais au bout de 15 kilomètres, nous étions perdus", explique Loeb à Motorsport.com. "Nous avons commencé à faire des allers-retours pour chercher le bon chemin pendant 15 minutes. Nous étions comme coincés sur un chemin de montagne, quand nous avons eu l'intuition de faire demi-tour pour recommencer. C'était frustrant mais ça a payé. En trouvant la bonne route, nous étions dans la poussière des autres voitures. C'était compliqué et nous nous sommes perdus une deuxième fois. Je crois que Stéphane [Peterhansel] nous a dépassés. Il était parti 14e et nous dixièmes !"

"J'ai été assez surpris par les deux premières crevaisons, car nous roulions assez tranquillement par rapport au rythme du buggy [Peugeot] que j'étais habitué à piloter sur le Dakar en Amérique du Sud. Je suis donc allé encore plus doucement, mais nous avons eu une troisième crevaison 80 kilomètres plus loin. Le terrain était risqué, avec de gros rochers sur la route. Franchement, ça a été très dur pendant près de trois heures, mais compte tenu de tous les problèmes que nous avons rencontrés, nous n'avons pas perdu trop de temps. Je m'attendais à un retard d'une heure."

Au classement général, Loeb et Elena sont pour le moment à une lointaine 22e place, accusant 24'14 de retard sur Sainz. Néanmoins, ils savent que ce fossé n'a rien de rédhibitoire alors que le rallye ne fait que commencer. Ils peuvent également se consoler quelque peu en sachant que leur position de départ pour la deuxième étape ne sera pas inintéressante pour affronter les premières dunes et du hors-piste qui nécessitera de belles aptitudes en matière de navigation.

"Aujourd'hui a été l'une des étapes les plus dures que j'aie connues sur le Dakar", résume Loeb. "La voiture en elle-même était excellente et n'a pas eu de problèmes, donc perdre seulement 24 minutes est positif compte tenu des difficultés rencontrées. Nous continuerons à attaquer pour le reste du Dakar, et tout est possible."

Propos recueillis par Maria Guidotti