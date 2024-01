Le fils aîné de Niki Lauda honore sa mémoire sur le Dakar

Lukas Lauda fait cette année ses grands débuts sur le Dakar. Le fils du légendaire Niki Lauda arbore à cette occasion des couleurs honorant la mémoire du triple Champion du monde de Formule 1 sur son Can-Am Maverick XRS Turbo avec lequel il est engagé dans la catégorie T3 sous la bannière de l'équipe South Racing Team.

Classé 22e du Prologue au départ d'Al-'Ula ce vendredi, le pilote autrichien âgé de 45 ans a fait peindre son véhicule frappé du numéro 347 avec les mêmes couleurs que celles de la McLaren MPA/2 de son père. À son volant, il avait remporté en 1984 son troisième et dernier titre mondial. Lukas Lauda arbore également un casque spécial, assorti à la livrée McLaren très célèbre qui avait été conçue à l'époque pour le cigarettier Marlboro.

L'aîné des quatre enfants de Niki Lauda, disparu en 2019 à l'âge de 70 ans, a passé la majeure partie de sa carrière à travailler comme manager et communicant dans le sport. Il a d'ailleurs aidé son frère Mathias à gravir les échelons en course automobile. Ces dernières années, il s'est parallèlement lancé en rallye-raid et a fait ses débuts au Maroc en 2022, lors d'une manche du Championnat du monde. En 2023, il a terminé 13e de sa catégorie sur ce même Rallye du Maroc alors qu'il préparait son premier Dakar.

Le casque de Lukas Lauda sur le Dakar 2024.

"Je faisais beaucoup de motocross quand j'étais enfant, et j'ai piloté des motos toute ma vie", explique-t-il. "J'ai travaillé pendant des années dans le marketing sportif et j'ai organisé des courses pour mon frère ainsi que pour d'autres personnes. Je n'avais jamais fait de course de ma vie et, en 2022, Heinz Kinigadner m'a invité à rester un Can-Am en Tunisie, et j'ai adoré."

"J'ai acheté un Can-Am d'occasion à South Racing et j'ai commencé à participer à des rallyes avec mon copilote Stefan [Henken]. Heinz Kinigadner m'a présenté Stefan, et nous avons formé une belle équipe. Le Dakar a toujours été pour moi la course et l'aventure la plus importante, je le suis depuis que je suis petit et ça me fascine. Mon objectif est d'apprendre énormément et d'essayer d'être le meilleur rookie."

Les couleurs reprises de la McLaren de 1984 honorent cette saison 1984 lors de laquelle Niki Lauda avait remporté son troisième et dernier titre aux dépens de son coéquipier, un certain Alain Prost, pour seulement un demi-point. Il avait remporté ses deux premiers titres, en 1975 et 1977, avec Ferrari.