M-Sport prépare un engagement futur sur le Dakar

M-Sport va s'engager en rallye-raid, à la lumière d'une nouvelle collaboration lancée avec Neil Woolridge Motorsport. Réputée en WRC, l'équipe de Malcolm Wilson s'est liée à la structure sud-africaine qui est également soutenue par Ford et lui fournit actuellement des Ranger T1+. L'objectif, à terme, est de participer au Dakar. M-Sport et NWM partageront leurs ressources et collaboreront pour participer au développement de ce véhicule de rallye-raid. Les deux entités sont associées au constructeur américain depuis 25 ans.

M-Sport abritera les locaux européens de NWM et deviendra le distributeur international du Ford Ranger, qui est pour le moment engagé uniquement dans le championnat sud-africain. La première étape pour se rapprocher d'une présence future sur le Dakar sera de mettre sur pied un programme client. M-Sport collaborera également avec NWM en organisant des essais privés et en récoltant le retour technique de tout programme client. Le premier Ford Ranger T1+ est attendu en Europe à la fin du mois de mai et sera rapidement en action dans la foulée.

M-Sport n'a pas fixé d'horizon précis quant à l'année lors de laquelle se concrétisera l'engagement sur le Dakar avec le Ranger, précisant qu'il s'agit d'un "objectif à long terme" et que "des années de travail et de développement sont à venir, notamment pour la mise en place de l'infrastructure adéquate".

"C'est une perspective importante et passionnante pour moi, après presque 45 ans passés en rallye, car le rallye-raid et le Dakar ont toujours suscité mon intérêt", souligne Malcolm Wilson, dont le fils Matthew a pris le volant du Ford Ranger. "C'est une discipline que je ne sous-estime pas, et je suis pleinement conscient qu'elle nécessite des années d'expérience et d'expertise. M-Sport et NWM partagent une vision commune, nous pensons que nous équipes respectives se complètent de manière à créer une équipe de rallye-rais inégalée. Le Ranger de NWM a un potentiel certain, il est construit sur des bases solides. Matthew a testé la voiture lors de notre visite et il était très optimiste."

"Je ne suis pas du genre à fuir un défi, c'est ce que j'aime en sport automobile et il est clair que nous avons du travail si nous voulons participer au prestigieux Dakar. Ceci étant dit, je suis convaincu que M-Sport et NWM ont les outils et le savoir-faire pour pousser le Ford Ranger T1+ vers de nouveaux sommets."

Ce partenariat et le nouveau programme qu'il implique viendra s'ajouter aux activités déjà nombreuses de M-Sport, dont la plus connue demeure son engagement en WRC avec le soutien de Ford pour la Puma Rally1 hybride utilisée depuis cette année. M-Sport est également en charge de la production et du développement pour plusieurs clients en Rally2 et Rally3.

