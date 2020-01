Mike Horn au départ du Dakar avec Cyril Despres

À 53 ans, le natif de Johannesburg, mais résident suisse – à Château-d’Oex, dans le canton de Vaud - depuis près de 30 ans, a multiplié les expéditions à travers le monde, dont plusieurs ont fait l’objet de récits écrits, notamment le tour de l’Équateur en solitaire et sans moyen de transport, le tour du Cercle Arctique sans véhicule motorisé, ou l’expédition Pangea autour du monde, notamment.

Le mois dernier, Mike Horn a effectué une expédition dans la banquise Arctique en compagnie de Borge Ousland, les deux hommes ayant été secourus avant le terme de leur périple en raison des conditions très difficiles.

Nouveau défi pour l’aventurier, qui prendra part pour la première fois au rallye Dakar en Arabie Saoudite ce mois de janvier. Il prendra le départ le 5 janvier prochain en tant que navigateur de Cyril Despres, quintuple vainqueur de l’épreuve en moto, et qui prendra part à l’épreuve dans la catégorie auto pour la sixième fois consécutif, le Français ayant terminé troisième de l’édition 2017 avec Peugeot.

Cyril Despres and the OT3 by Overdive Photo de: Red Bull Content Pool

Cette fois, Despres sera au volant d’un buggy OT3 by Overdrive soutenu par Red Bull, et inscrit dans la catégorie SxS. Un engin développant 177 chevaux pour 290 Nm de couple.

"Je suis resté coincé dans la glace pendant un mois, et maintenant je vais à Djeddah", commente Mike Horn. "Il s'agit d'une occasion unique d'apprendre tout en participant. Si vous ne faites pas partie de l'aventure, alors vous ne savez pas de quoi vous parlez. Être en mesure de participer signifie que vous êtes émotionnellement et intellectuellement impliqué dans ce qui se passe. En tant qu'observateur et participant, je pense que j'ai beaucoup de valeur à ajouter au coaching des jeunes sur les méthodes et les façons de faire les choses de manière plus durable."

"Nous allons nous amuser sur ce Dakar, l'OT3 est un véhicule tellement amusant à conduire", se réjouit Cyril Despres. "J'ai hâte de tirer le meilleur parti du prototype OT3 spécialement construit et de contribuer à son développement futur. Nous travaillons tous dur pour être aussi préparés que possible aux défis que nous rencontrerons au Dakar. Il est encore trop tôt pour savoir exactement où nous en sommes face à la concurrence à laquelle nous allons faire face. Nous allons procéder étape par étape et nous concentrer sur l'amélioration chaque jour."