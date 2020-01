Mike Horn et Cyril Despres ont quitté l’aventure du Dakar

Pour son premier Dakar, dont il avait pris le départ quelques jours seulement après avoir été secouru lors d’une expédition dans le Cercle Arctique, Mike Horn n’avait pas connu la réussite puisque le buggy OT3 piloté par Cyril Despres avait connu des problèmes de moteur dès la première étape.

Les deux hommes avaient été contraints à l’abandon une première fois avant de poursuivre la route grâce à la nouvelle règle du Dakar Experience, qui permet aux concurrents de continuer l’épreuve, mais hors classement général. Despres et Horn avaient d’ailleurs signé le meilleur chrono de la catégorie SSV lors de la cinquième étape.

#403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn Photo de: Red Bull Content Pool

Cette fois, l’équipage #403 n’est pas allé plus loin que la septième étape. Dimanche soir en effet, les deux vétérans ont décidé de laisser leur moteur à Mitchell Guthrie, le jeune espoir américain qui fait partie du programme de détection de Red Bull, un programme dans lequel Cyril Despres et Mike Horn ont été intégrés en tant que conseillers pour les jeunes débutants.

"Nous avons décidé de donner notre moteur", a ainsi expliqué Mike Horn. "C’est l’histoire et l’esprit même du Dakar : être capable de s’aider et de se soutenir, et de vivre une aventure tous ensemble."

Mitchell Guthrie, épaulé par le Norvégien Ola Floene sur son premier Dakar, a su remercier Mike Horn et Cyril Despres et signant le meilleur chrono de la huitième étape disputée lundi. Il évolue toutefois lui aussi en Dakar Experience, hors classement général, depuis la septième étape, avant d’avoir pu reprendre la route grâce au geste de ses équipiers.

Avant la neuvième étape de mardi, c’est le duo brésilien Reinaldo Varela et Gustavo Gugelmin (Monster Energy Can-Am), qui occupaient la première place du classement des SSV. Un classement où l’on retrouve le Suisse Vincent Gonzalez et son navigateur Stéphane Duple, qui pointent au 24e rang sur un buggy Can-Am.

