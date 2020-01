Mike Horn : "Nous pouvons tous apprendre les uns des autres"

Infatigable Mike Horn ! Après une expédition de plusieurs mois en Afghanistan au printemps et en été, puis une traversée vers le Pôle Nord ces derniers mois dans des conditions extrêmes qui l’ont obligé à stopper son aventure prématurément, le Vaudois d’adoption est arrivé à Djeddah à peine l’avant-veille du départ de son premier Dakar en Arabie Saoudite qu'il disputera en tant que navigateur de Cyril Despres.

"Je me réjouis de cette aventure", explique-t-il. "Après avoir vécu à -40°C, sans lumière du soleil, j’avais besoin de revenir à quelque chose de chaud, j’avais besoin de revoir le soleil mais aussi de voir des amis. Car, au Pôle Nord, on était seuls pendant presque cinq mois de notre vie. Et j’avais hâte d’aller sur le Dakar où je pouvais retrouver mes amis, être suivi par mes filles, les personnes qui sont attachées à moi et auxquelles je suis attaché."

"Je me remets doucement [de mon expédition au Pôle Nord], il faut que mon organisme se réadapte après cinq mois dans des températures très froides. J’essaie de dormir , de manger, afin que mon estomac reprenne une taille normale. Même la lumière du soleil est un problème pour moi, il faut que je m’y réhabitue."

Mike Horn a été appelé en dernière minute – alors qu’il évoluait encore dans le Cercle Polaire - tout comme Cyril Despres, pour s'embarquer à bord de l'un des quatre nouveaux buggys OT3 produits par Overdrive dans le cadre du programme Red Bull de développement de jeunes pilotes de rallye-raid.

Je suis quelqu’un qui a toujours la volonté d’apprendre. Mike Horn.

"Je suis soutenu par Mercedes-Benz depuis 17 ans, et j’ai participé à certains programmes d’entraînement en 4x4 mais aussi sur circuit, mais c’est la première fois que je suis impliqué véritablement dans un rallye-raid. Et pouvoir le faire avec quelqu’un comme Cyril qui l’a fait une vingtaine de fois, c’est une belle opportunité et un vrai privilège."

"Je suis quelqu’un qui a toujours la volonté d’apprendre, et j’essaie toujours de m’entourer de personnes expertes dans l’environnement que je veux aborder, c’est le cas lorsque je suis allé à l’assaut de sommets de plus de 8’000 m, ou dans la jungle amazonienne."

Au-delà de leur course, Mike Horn et Cyril Despres auront pour mission de coacher et guider les trois jeunes pilotes lancés par Red Bull dans le grand bain du Dakar, les Américains Blade Hildebrand, Seth Quintero et Mitch Guthrie Jr. Et Horn entend bien apporter toute son expérience à ce projet, malgré sa méconnaissance de la discipline.

"Cyril a une grande expérience de l’épreuve, en fait il n’a pas vraiment besoin de moi dans l’absolu, et cela m’enlève de la pression", continue Mike Horn. "Pour moi, c’est un grand avantage. Et puis c’est un compétiteur : lorsqu’il monte dans la voiture, il veut gagner, et je ne pense pas qu’il va aborder cela à la légère. Et je suis là pour l’épauler de toutes les façons possibles. J’aime cette responsabilité, j’aime aider dans les domaines où je peux le faire."

"Et c’est ce que je vais m’attacher à faire pour les jeunes pilotes de l’équipe Red Bull, comme je l’ai fait avec l’équipe de football d’Allemagne championne du monde en 2014, ou l’équipe indienne de cricket, c’est-à-dire donner des conseils dans l’aspect psychologique de la performance. Et apporter cette expertise au sein du Red Bull Team est un rôle que je peux jouer, et que j’aime."

"C’est là que je peux apporter un plus : comment ne jamais lâcher, comment atteindre ses objectifs, comment en faire des pilotes qui gagnent. Je pense que nous pouvons tous apprendre les uns des autres, et cet échange est important pour moi."

Quant à ses objectifs sportifs, Mike Horn préfère demeurer humble avant de prendre le départ dimanche.

"On doit être raisonnables, il y a beaucoup de bons pilotes et de bons navigateurs autour de nous", conclut-il. "Nous sommes là pour montrer la voie aux jeunes pilotes mais je sais que Cyril, une fois qu’il sera dans la voiture, ce sera à fond."

