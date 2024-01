Motos, 4e étape - "Nacho" Cornejo prend les commandes !

Après trois premières journées déjà épuisantes, ce mardi proposait un programme avec une difficulté légèrement inférieure pour les concurrents du Dakar 2024. Une appréciation toute relative néanmoins, avec tout de même 299 km de spéciale à parcourir, et 332 km de liaison, entre Al Salamiya et Al-Hofuf. Le terrain était en revanche plus roulant, les organisateurs ayant choisi ainsi de compenser le fait que seule une assistance légère (limitée à deux heures) était possible lundi soir.

Avant toute chose, on saluera la ténacité du jeune Mason Klein, toujours en course et dernier à prendre le départ ce matin. L'Américain a encore multiplié les pépins mécaniques sur sa Kove hier mais il a repris sa route après avoir perdu six heures. Et s'il est à plus de neuf heures désormais au général, il est toujours là !

Aux avant-postes, l'étape du jour a coûté beaucoup de temps à trois favoris : Toby Price, Pablo Quintanilla et Daniel Sanders. Des prétendants à la victoire finale qui ont laissé filer plus d'un quart d'heure tandis que les plus rapides ont bouclé le parcours chronométré en moins de trois heures. Et le plus véloce a été "Nacho" Cornejo, décidément toujours parmi les plus efficaces depuis le début de ce Dakar.

Le Chilien empoche ainsi sa deuxième victoire d'étape sur cette édition – sa huitième sur un Dakar – et fait coup double en prenant la tête du classement général. Car Ross Branch, qui a rallié l'arrivée avec un guidon tordu, lui a concédé 4'26 ce mardi. Ricky Brabec, qui joue placé depuis le départ d'Al-'Ula, est deuxième au scratch à 2'59 alors que le tenant du titre Kevin Benavídes complète le podium.

Au classement général, le nouveau leader "Nacho" Cornejo possède 1'15 d'avance sur Ross Branch, et 4'56 sur un Ricky Brabec qui reste solidement installé dans le trio de tête. Le fossé se creuse ensuite avec le reste de la hiérarchie, où Adrien van Beveren, classé à 5'25 de l'étape, accuse un retard de 22'30. Romain Dumontier a quant à lui réalisé une belle étape, à 11'54 du vainqueur du jour, et intègre même le top 10 du général.

Le classement général provisoire