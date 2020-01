Motos, étape 10 - Barreda offensif mais Brabec maîtrise

Alors que l'étape du jour reliant Harad à Shubaytah devait comporter 534 km de spéciale, elle a finalement été écourtée après le premier point de neutralisation situé au 345e km. La décision a été prise par les organisateurs compte tenu des conditions météorologiques qui se dégradaient, avec notamment de fortes rafales de vent.

Tôt ce matin, Joan Barreda (Honda) était parti le couteau entre les dents avec la ferme intention de frapper un grand coup sur cette étape. Quatrième du classement général, l'Espagnol est passé en tête sur chacun des points de passage jusqu'à la neutralisation, avant d'être finalement déclaré vainqueur de l'étape. En grande forme, il regrettera sans doute de n'avoir pas pu continuer à attaquer pour tenter de reprendre du temps à un Ricky Brabec (Honda) qui ne l'a pas laissé s'échapper. L'Américain, toujours solide leader du général, ne lui a en effet concédé que 1'07. Kevin Benavides (Honda) prend la troisième place du jour à 2'31.

Tandis que Barreda a fait le show, d'autres favoris ont lâché du lest, à commencer par le deuxième du classement général et vainqueur hier de la neuvième étape. Seulement septième, Pablo Quintanilla (Husqvarna) a cédé 5'58 et voit l'écart se creuser à nouveau à deux étapes de la fin de ce Dakar. Quatrième à 2'57, Toby Price fait également une mauvaise affaire.

Ce mercredi, Ricky Brabec occupe toujours les commandes du Dakar 2020 avec 25'44 d'avance sur Pablo Quintanilla et 27'09 sur Joan Barreda, nouveau troisième du général.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 10