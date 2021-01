Motos, Étape 2 - Barreda se refait, Price perd une demi-heure !

Sur le Dakar, il n'est pas rare que les gagnants de la veille soient les perdants du lendemain, et vice-versa. L'adage s'est une énième fois vérifié ce lundi sur la deuxième étape, reliant Bisha à Wadi Ad-Dawasir avec pas moins de 457 kilomètres de spéciale. Les premières dunes ont fait des dégâts, et ce n'est pas Toby Price qui dira le contraire. Impérial hier, l'Australien a vécu un enfer et a perdu au total 32 minutes !

L'autre grand malheureux du jour est Matthias Walkner, touché par des problèmes techniques dès le début de l'étape. L'Autrichien a sans doute redouté le pire mais est parvenu à réparer pour repartir, néanmoins il n'a pu reprendre sa route qu'après 2h15 d'immobilisation.

Pendant ce temps, Joan Barreda et les autres cadors n'ont pas amusé le terrain. On l'aura compris, le clan Honda a pu se refaire après une journée particulièrement difficile dimanche. Le pilote espagnol est passé en tête à tous les points intermédiaires pour s'adjuger cette deuxième étape, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Derrière lui, Ricky Brabec et Pablo Quintanilla se sont livré un joli duel pour la deuxième place, qui a tourné à l'avantage du pilote américain. Les deux hommes terminent respectivement à 3'55 et 6'02 de Barreda.

Au-delà de ces trois hommes, les écarts sont assez importants : Ross Branch termine à 11'54, Adrien van Beveren à 12'42, Xavier de Soultrait à 17'24, Sam Sunderland à 23' et Kevin Benavídes à 28'58. À noter également l'abandon vraisemblable – en attente d'officialisation – d'Andrew Short qui, après un bon début d'étape, a été victime d'un problème mécanique selon lui impossible à résoudre sur sa Yamaha.

Au classement général, Joan Barreda s'empare des commandes du Dakar avec 6'23 d'avance sur Ricky Brabec et 6'37 sur Ross Branch. Dépossédé de la tête, Toby Price pointe désormais à 17'39 du nouveau leader. Sam Sunderland et Kevin Benavídes sont eux aussi hors du top 10, à 12'50 et 15'04.

Classement général provisoire après l'Étape 2