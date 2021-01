Motos, Étape 6 - Barreda d'un souffle, Price aux commandes

Au lendemain d'une étape qui a été le très gros morceau de cette première semaine, les organisateurs ont pris la décision d'alléger le programme pour le sixième acte, entre Al Qaisumah et Haïl. N'allez toutefois pas croire que les 100 km supprimés suffiraient à faire de cette spéciale 100% sable et dunes une partie de plaisir ! En revanche, tout au long des 348 km chronométrés, les favoris s'en sont donné à cœur joie et se sont battus comme des chiffonniers, avec des écarts plus resserrés et que l'on avait perdu l'habitude d'observer compte tenu des rebondissements à répétition de ces derniers jours.

Un combat duquel Kevin Benavídes s'est toutefois tenu à distance, contraint d'ouvrir la route après sa belle opération de la veille et concédant du temps à chaque point de passage. L'Argentin n'a ainsi pas pu sauver sa place de leader du général, obtenue hier malgré une chute et des blessures au nez ainsi qu'à la cheville.

L'explication du jour a eu lieu entre Joan Barreda, Ross Branch, Daniel Sanders et Ricky Brabec. Ce dernier, enfin de retour aux affaires dans cette semaine compliquée pour lui, a toutefois lâché du lest en fin de parcours lorsqu'il a été contraint de faire un détour après une erreur de navigation. Le tenant du titre peut s'en vouloir car il était dans le coup pour la gagne.

C'est finalement Joan Barreda qui a empoché le scratch avec seulement 13 secondes de mieux que le rookie Daniel Sanders ! Ross Branch termine dans la même minute que les deux hommes, à 53 secondes. Ricky Brabec pointe à 2'24 et demeure hors du top 10 au classement général.

L'étape a été plus difficile pour Xavier de Soultrait, qui a lâché 8'47 et rétrograde à la cinquième position du classement général. Auteur d'une étape solide, conclue à 3'54, Toby Price s'empare des commandes de ce classement et devient le nouveau leader du Dakar à la veille de la journée de repos. L'Australien compte 2'16 d'avance sur Kevin Benavídes, et 2'57 sur José Ignacio Cornejo Florimo.

Classement général provisoire après l'Étape 6