Motos, étape 3 - Brabec impérial, des chutes et des écarts énormes

La boucle de 491 km (dont 414 chronométrés) autour de Neom, deuxième partie de l'étape marathon pour les motards, a fait pas mal de dégâts ce mardi sur le Dakar. Plusieurs chutes sont à déplorer, et non des moindres, qui vont affecter la lutte pour la victoire finale.

Tombé lourdement dès le troisième kilomètre, Adrien van Beveren (Yamaha) a été contraint à l'abandon et pris en charge par les équipes médicales, l'organisation de l'épreuve s'étant toutefois montrée rassurante en précisant qu'il n'avait pas perdu connaissance. Le Français jette l'éponge pour la troisième année consécutive alors qu'il occupait une place aux portes du top 10. D'après les premiers examens, il souffre d'une fracture de la clavicule droite et d’un hématome à la hanche.

Vainqueur avec brio la veille, Ross Branch a lui aussi chuté et s'est blessé à l'épaule. Le Botswanais a pu repartir en serrant les dents, et s'il lâche plus d'une heure à l'arrivée, il a au moins pu rallier le bivouac. "J’ai eu un peu de malchance et j’ai chuté au km 88", raconte-t-il dans des propos rapportés par ASO. "Je suis sorti un peu large d’un virage et il y avait ce rocher que j’ai tapé avec l’arrière. Cela m’a éjecté et je suis un peu froissé, mais c’est la course j’imagine. On va juste essayer de finir maintenant."

Pendant ce temps, Ricky Brabec a fait le show et mis tout le monde d'accord sans sourciller. L'Américain a avalé le parcours du jour en 4h08'23, reléguant son coéquipier José Ignacio Cornejo à 9'39 et Joan Barreda à 13'16. Le pilote Honda fait logiquement la bonne opération du jour, tandis que le leader Sam Sunderland a cédé du terrain en perdant au total 38 minutes. Distancé de 24 minutes, Pablo Quintanilla (Husqvarna) a lui aussi perdu énormément de temps.

Expliquant qu'il roulait "tranquille" après avoir appris l'abandon de son coéquipier et compatriote Van Beveren, Xavier de Soultrait semblait en route pour une belle étape, mais le pilote Yamaha s'est perdu dans la dernière portion. Le tenant du titre Toby Price (KTM) a connu la même mésaventure, et les deux hommes ont vu s'envoler de précieuses minutes. Le Français a concédé 48 minutes et l'Australien 35 minutes.

Au classement général, Brabec s'empare des commandes avec une confortable avance sur ses plus proches poursuivants. Cornejo et Bareda sont à un quart d'heure et forment avec Kevin Benavídes un quatuor Honda en tête du Dakar.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 3