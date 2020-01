Motos, étape 11 - Brabec perd la moitié de son avance sur Quintanilla

Sur l'étape tracée ce jeudi entre Shubaytah et Harad, les concurrents affrontaient 379 km de spéciale sur un total de 744 km à parcourir. Au menu, les plus grandes dunes de la quinzaine en premier lieu, avant de retrouver une route moins difficile. Fort de son avance au classement général, Ricky Brabec (Honda) a semblé vouloir assurer tant que possible, mais l'Américain a dilapidé une grosse partie de son avance à la veille de l'arrivée à Qiddiya. Derrière un Joan Barreda (Honda) vainqueur la veille et qui avait la lourde tâche d'ouvrir la route, la journée s'est avérée compliquée, quand d'autres sont une nouvelle fois passés à l'offensive.

C'est le cas de Pablo Quintanilla (Husqvarna), qui a imposé un gros rythme en compagnie de Matthias Walkner (KTM), les deux hommes luttant à coups de seconde pour la victoire d'étape. Le Chilien s'est finalement imposé avec neuf petites secondes d'avance pour l'Autrichien, mais l'essentiel était ailleurs pour lui, à savoir reprendre un maximum de temps afin de garder un espoir de victoire finale avant la dernière étape. Luciano Benavídes (KTM) a pris la troisième place à 2'48.

Grands perdants du jour, Brabec et Barreda ont lâché de grosses minutes. Le leader du Dakar a perdu 11'48 sur Quintanilla, soit près de la moitié de son avance, mais reste en position favorable avec une marge sur son poursuivant qui culmine encore à 13'56 au classement général. Barreda a lui concédé 14'48 à Quintanilla, tandis que Toby Price (KTM) a perdu 5'49 mais remonte tout de même à la troisième place.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 11