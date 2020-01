Motos, étape 2 - Branch gagne, Sunderland nouveau leader

Pilote privé KTM pour ce qui constitue son deuxième Dakar, Ross Branch a remporté sa première étape sur l'épreuve. Reliant Al Wajh à Neom, celle-ci comptait 367 kilomètres chronométrés, et Branch a notamment profité des déboires de Joan Barreda, qui menait la danse en début de journée. Il s'est finalement imposé avec 1'24 d'avance sur Sam Sunderland, tandis que Pablo Quintanilla complète le tiercé de tête à 2'21.

Sunderland a donc pris les commandes du classement général, après pointé à la cinquième place dimanche sur l'étape d'ouverture. Le Britannique devance désormais Quintanilla de 1'18 tandis que Kevin Benavides, quatrième du jour, s'empare de la troisième place du rallye.

Aux avant-postes dimanche, Toby Price (KTM) et Ricky Brabec (Honda) ont connu une journée beaucoup plus compliquée, particulièrement durant la première partie d'étape où le tenant du titre a laissé filler sept minutes en une cinquantaine de kilomètres. À l'arrivée, Price concède 12 minutes à Branch en ne terminant que 15e de l'étape et chute au neuvième rang du classement général. Relégués à 13 minutes, les deux pilotes français du clan Yamaha, Xavier de Soultrait et Adrien van Beveren, sont respectivement 12e et 13e ce lundi.

À noter par ailleurs la chute de Laia Sanz ce matin, qui lui a fait perdre une vingtaine de minutes avant qu'elle ne puisse reprendre la route pour arriver au bout de l'étape. Enfin, le pilote bolivien Daniel Nosiglia (Honda) a abandonné sur chute au 141e kilomètre et a été transporté à l'hôpital, touché à la tête.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 2