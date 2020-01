Motos - Les commissaires interviennent, le classement resserré

Quelques heures après l'arrivée de la troisième étape, les organisateurs du Dakar ont annoncé une modification du classement dans la catégorie Motos. Dominateur ce mardi, Ricky Brabec conserve sa victoire du jour, mais les écarts sont moins importants qu'initialement constatés et le classement général chamboulé par rapport à sa première version. Les temps finaux ont été pris en amont de l'arrivée suite à un problème GPS.

"En raison d’un problème technique ayant affecté les GPS des pilotes motos, le collège des commissaires a pris la décision de modifier les classements enregistrés à l’arrivée de la spéciale", confirme l'organisation du Dakar. "Le classement de l’étape sera donc établi à partir des temps pris au way point 53, soit au km 389 du parcours initialement prévu."

L'étape du jour comptait théoriquement 414 km chronométrés, et plusieurs pilotes se sont perdus en toute fin de parcours, notamment Toby Price (KTM) et Xavier de Soultrait (Yamaha). Les deux hommes sont les grands gagnants de cette décision qui leur permet donc finalement de limiter la casse, puisqu'ils avaient dans un premier temps été rejetés respectivement à 38 et 54 minutes de Brabec. Ce dernier est désigné vainqueur de l'épreuve avec 5'56 d'avance sur José Ignacio Cornejo et 7'22 sur Kevin Benavídes.

Xavier de Soultrait a par ailleurs révélé s'être légèrement blessé, dans une étape qui a également vu son coéquipier Adrien van Beveren abandonner. "J’ai fait une super bonne spéciale, j’ai fait une bonne opération", a-t-il confié selon des propos rapportés par ASO. "En revanche vers le kilomètre 350 j’ai fait une chute à environ 15 km/h, mais en me rattrapant je me suis bien coupé le bras, donc j’ai fait un garrot avec du scotch pour arrêter l’hémorragie. J’ai peur de souffrir des points de suture, parce que je n’aime pas ça. Je voulais être bien placé tous les jours, et prendre la première semaine comme une période qualificative. Je suis toujours dans cette ligne.

Nouveau leader de l'épreuve, Ricky Brabec voit sa prise de pouvoir confirmée mais n'a en réalité que 4'43 d'avance sur son dauphin Kevin Benavídes. Avant l'intervention des commissaires, l'Américain comptait plus d'un quart d'heure d'avance sur ses plus proches poursuivants.

Motos - Classement général modifié après l'étape 3