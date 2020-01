Motos, étape 7 - Barreda vainqueur provisoire d'une étape endeuillée

En ouvrant la route ce dimanche, le leader du général Ricky Brabec (Honda) savait qu'il aurait du travail pour limiter la casse. Et il l'a fait de belle manière puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée à 3'29 seulement du vainqueur provisoire et a même conforté son avance puisque Pablo Quintanilla (Husqvarna), handicapé par une tendinite à la main gauche, lui concède près de quatre minutes, et Toby Price a perdu plus d'une heure et n'était pas arrivé à l'heure d'écrire ces lignes.

Dans une étape entre Riyad et Wadi Al Dawasir endeuillée par le décès sur chute du second de l'édition 2015, Paulo Gonçalves, c'est l'Espagnol Joan Barreda (Honda) qui s'est imposé. Provisoirement, tout du moins, car Kevin Benavides (Honda), arrivé sixième à 6'35, a perdu du temps en s'arrêtant auprès de Gonçalves alors qu'il menait les débats. Ce temps lui sera rendu par les commissaires de course, reste à savoir si cela lui permettra de gagner.

En tout cas, dans l'état actuel des choses et directement derrière Barreda, on retrouve Matthias Walkner (KTM) à 2'34 et Luciano Benavides (KTM) à 3'25.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 7