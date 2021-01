Motos, Étape 7 - Brabec vainqueur et changement de leader !

Au lendemain de la journée de repos, la septième étape du Dakar motos faisait le lien entre Haïl et Sakaka pour 453 km de spéciale. Au moment d'entamer cette seconde semaine, l'écart entre le premier du général, Toby Price, et le cinquième, Xavier De Soultrait, n'était que de 4'23 dans une catégorie très serrée.

Price justement a longtemps mené cette étape et semblait en lice pour la victoire avant de connaître une fin de parcours difficile lors de laquelle il a finalement lâché plus de cinq minutes sur le vainqueur du jour, qui n'est autre que Ricky Brabec. L'Américain, vainqueur du prologue et qui n'avait plus goûté au podium depuis la seconde étape, a pris la tête aux alentours de la troisième heure de course mais tout n'était pas assuré pour lui.

En effet, Price restait en embuscade mais surtout Kevin Benavides semblait en passe de le coiffer au poteau mais a perdu très gros à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. L'Argentin, blessé au nez jeudi, a finalement franchi la ligne d'arrivée avec dix minutes de retard sur Brabec.

La bonne opération au général au vu des écarts avant le départ est revenue à José Ignacio Cornejo Florimo, second du jour à 2'07 de son équipier chez Honda. Le Chilien s'est en effet offert la tête du classement pour... une petite seconde face à Price ! Quatrième de l'étape, Sam Sunderland pointe désormais en troisième position du général à 2'11 de la tête.

De Soultrait, qui semblait un moment en capacité de signer la seconde place lors de cette huitième journée de compétition, a dû se contenter de la sixième place à quasiment quatre minutes de Brabec. Le Français fait toutefois lui aussi une belle opération puisqu'il pointe à 2'34 de la tête du classement, clôturant un top 4 très serré.

Classement général provisoire après l'Étape 7

Pilote Moto Temps 1

J. Cornejo Florimo Honda 28h51'31

2 T. Price KTM +0'01 3 S. Sunderland KTM +2'11 4 X. De Soultrait Husqvarna +2'34 5 K. Benavídes Honda +7'29 6 J. Barreda Honda +10'18 7 S. Howes KTM +12'27

Related video