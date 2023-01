Motos, Étape 9 - Price revient à 3 secondes de Howes !

Les motards du Dakar ont connu de derniers jours un peu plus calmes, entre une étape 7 annulée pour eux samedi et la journée de repos de lundi, entrecoupées par une autre spéciale d'attaque pour Mason Klein. Ce mardi, ils reprenaient le guidon pour entamer la seconde partie de la course, avec d'abord une étape reliant Riyad et Harad et 358 km de spéciale à avaler. Une journée au profil technique, faisant la part belle à la navigation plus qu'à l'effort physique, et ce toujours avec les traces (boueuses) des fortes pluies de ces derniers jours.

Comme en Autos, elle a bien mal débuté pour le contingent espagnol : Joan Barreda est en effet tombé au bout de quelques kilomètres à peine et, souffrant du dos, il a été transporté à l'hôpital pour y passer des examens de contrôle. Son état n'inspirait pas d'inquiétude, mais c'était bel et bien la fin de la course pour le pilote Honda, déjà touché au pied la semaine dernière.

Une fois l'inquiétude dissipée, les regards se sont à nouveau portés sur les feuilles des temps et on a une nouvelle fois assisté à une superbe lutte durant cette neuvième étape, avec des leaders au coude à coude. C'est d'abord Toby Price qui s'est montré le plus rapide, avant d'être challengé par Luciano Benavídes. Même s'ils étaient cinq à se tenir en moins d'une minute au bout d'une heure, les deux hommes ont gardé le dessus et peu à peu relégué leurs adversaires aux places d'accessit, y compris Skyler Howes, leader au général, qui comme beaucoup d'autres a perdu du temps en cherchant longuement un way point.

Même talonné dans les derniers kilomètres, Luciano Benavídes a affirmé son avantage danrices le dernier tronçon menant à l'arrivée de la spéciale, qu'il a ralliée avec une minute d'avance sur Price. Preuve que ce Dakar est particulièrement ouvert en Motos, il est le premier cette année à s'imposer plus d'une fois !

Howes, troisième du jour, n'a plus qu'une infime avance au classement général puisque Price le talonne désormais pour trois petites secondes. "Une bonne journée pour moi", se félicite celui-ci. "Les gars de devant semblent s'être perdus juste avant le ravitaillement. J'ai très bien navigué, ce qui m'a permis de reprendre quelques minutes. J'ai juste essayé d'attaquer un peu aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de garder un rythme rapide mais sans faire de grosses erreurs. Dans l'ensemble, je me sentais vraiment bien aujourd'hui, c'était agréable d'être frais après le jour de repos."

Cela reste tellement serré ce soir que Luciano Benavídes, septième à 21'35, conserve de réelles chances de podium : son frère Kevin, actuellement troisième, le devance de 16 minutes seulement. Et Mason Klein ? Deuxième ex-aequo avant le départ de l'étape, il a dégringolé à la sixième place en perdant plus de 17 minutes. Il faut dire que l'Américain a connu une journée mouvementée puisqu'il a perdu son road book en début de spéciale lors d'une chute, puis semble être tombé à nouveau autour du 300e km en s'accrochant avec Ross Branch, mais ne se souvient pas très bien de ce qui lui est arrivé... Adrien van Beveren réalise, lui, une bonne opération en remontant à la quatrième place au général. À une dizaine de minutes du podium, il devance Pablo Quintanilla.

La prochaine spéciale de ce Dakar sera plus courte puisqu'elle ne prévoit que 113 km de spéciale (mais 623 km de liaison) alors que la course s'apprête à entrer dans le Quart vide. Ce qui y attend les concurrents ? Du sable, du sable et encore du sable, avec une étape marathon à affronter, sans assistance au bivouac d'arrivée jeudi soir.

Classement général provisoire après l'Étape 9

Pilote Moto Temps Pénalité 1 S. Howes Husqvarna 33h55'57 1'00 2 T. Price KTM +0'03 1'00 3 K. Benavídes KTM +5'09 3'00 4 A. Van Beveren Honda +15'40 5 P. Quintanilla Honda +18'24 2'00 6 M. Klein KTM +18'42 4'00 7 L. Benavídes Husqvarna +21'35 8 J. Cornejo Honda +22'47 9 D. Sanders GasGas +23'47 4'00 10 L. Santolino GasGas +40'38