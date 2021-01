Motos, Étape 3 - Price efface son ardoise, Howes leader surprise !

La malédiction des ouvreurs se poursuit sur ce Dakar 2021 ! La troisième étape, une boucle de 403 kilomètres tracée autour de Wadi Ad-Dawasir, n'a pas dérogé à la règle observée depuis le début de cette édition. Et une fois de plus, ceux qui étaient à la fête la veille ont connu un lendemain bien plus compliqué. Ainsi Joan Barreda, Ricky Brabec et Pablo Quintanilla ont très vite compris qu'ils allaient perdre du temps sur le parcours du jour. Rapidement hors du coup pour la victoire d'étape, les trois hommes ont dû se résoudre à limiter l'hémorragie au classement général, avec plus ou moins de réussite.

Car derrière eux sur la route, Kevin Benavídes et Toby Price n'ont pas traîné. L'Argentin a d'ailleurs mené une grande partie de l'étape, passant en tête lors de l'essentiel des points de chronométrage. C'était toutefois sans compter sur l'offensive de l'Australien en fin de parcours, lui qui était bien décidé à effacer la demi-heure perdue la veille dans les premières dunes saoudiennes.

Sur le dernier tronçon, Price a fait la différence pour finalement s'imposer et décrocher sa 13e victoire au scratch sur un Dakar, la deuxième en 2021. Le pilote KTM a devancé son poursuivant de 1'16. Troisième de l'étape à 2'36, Matthias Walkner a démontré qu'il avait le rythme pour se battre avec les meilleurs en dépit d'être relégué très loin au classement général, lui qui a perdu plus de deux heures lundi en raison d'un problème mécanique.

Derrière les duellistes du jour, ils sont plusieurs à avoir fait une opération intéressante, à commencer par Skyler Howes, qui pour une trentaine de secondes s'empare ainsi de la tête de ce Dakar devant Kevin Benavídes. Cinquième de l'étape, Xavier de Soultrait intègre quant à lui le trio de tête au général, à seulement 1'28 du nouveau leader. Price fait lui aussi un bond grâce à sa victoire, au sein d'un classement complètement chamboulé par rapport à la veille.

Déchu de son leadership, Barreda chute au huitième rang, à 9'02, tandis que Quintanilla et Brabec sont hors du top 10, respectivement à 10'44 et 12'15 de Howes.

Classement général provisoire après l'Étape 3