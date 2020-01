Motos, étape 5 - Price dans un grand jour, Sunderland à terre

Il semble écrit qu'aucune étape ne pourra être qualifiée de "tranquille" sur ce Dakar 2020. Ce jeudi, les 353 km de spéciale tracés entre Al-'Ula et Haïl en ont apporté une nouvelle confirmation, mettant à l'épreuve les favoris, y compris les plus aguerris. Sam Sunderland (KTM) peut en témoigner, puisque le Britannique a tout simplement été contraint de quitter l'épreuve. Brillant hier avant d'être pénalisé, le vainqueur de l'édition 2017 a chuté lourdement au 187e km. Conscient mais touché aux lombaires et à l'épaule gauche, d'après les informations données par ASO, il a été pris en charge par les équipes médicales.

Lire aussi : Brabec : Un roadbook qui change tout pour les motards

Sur le parcours du jour, Toby Price (KTM) n'a pas amusé la galerie et a frappé un grand coup, remportant sa deuxième étape sur cette édition 2020. Le tenant du titre a devancé Pablo Quintanilla (Husqvarna) de 1'12 à l'arrivée, et Andrew Short (Husqvarna) de 2'31. Quatrième de l'étape à 3'03, Ricky Brabec (Honda) limite à nouveau la casse et conserve la tête du classement général avec 9'06 d'avance sur un Toby Price désormais replacé.

Car ce cinquième jour de course a coûté cher à deux autres pilotes Honda : Kevin Benavídes a lâché 12'05 sur le vainqueur et José Ignacio Cornejo pas moins de 14'57. Les deux hommes sont ainsi repoussés au classement général, ou les cinq hommes de tête semblent désormais évoluer dans une catégorie à part de la concurrence.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 5