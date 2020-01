Motos, étape 1 - Price ouvre le Dakar en leader

Double vainqueur du Dakar à moto et tenant du titre, Toby Price a ouvert l'édition 2020 en remportant ce dimanche entre Jeddah et Al Wajh la première étape, qui comptait 319 km de spéciale. Après plus de trois heures d'efforts, le pilote KTM a devancé Ricky Brabec (Honda) de 2'05 et Matthias Walkner de 2'40. Brabec a imprimé un gros rythme en début d'étape mais à mi-parcours, Price a pris les devants pour ensuite forger peu à peu son avance.

Derrière les trois hommes, on retrouve Kevin Benavides (Honda), Sam Sunderland (KTM), Pablo Quintanilla (Husqvarna) et Joan Barreda (Honda). Le Français Adrien van Beveren (Yamaha), contraint à l'abandon ces deux dernières années, a réalisé une première étape très sage et pointe au dixième rang provisoire, à 9'52 de Price. Xavier de Soultrait, autre tricolore au guidon d'une Yamaha, est au-delà du top 10 et accuse un retard de 10'42 sur le leader.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 1