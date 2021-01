Motos, Étape 1 - Price prend la tête, des favoris déjà piégés !

La première étape du Dakar a été remportée dans la catégorie Motos par Toby Price. L'Australien a avalé les 277 km de spéciale a grande vitesse, au cours de ce premier rendez-vous tracé entre Djeddah et Bisha. Au guidon de sa KTM, Price a devancé à l'arrivée Kevin Benavídes (Honda) de 31 secondes. Matthias Walkner (KTM) a pris la troisième place du jour à 32 secondes, Sam Sunderland (KTM) pointant au quatrième rang à 2'03 après un gros final.

Meilleur temps du Prologue hier, Ricky Brabec a vécu un dimanche cauchemardesque, lors duquel sa position d'ouvreur l'a profondément handicapé tandis qu'il a également cherché sa route en début de journée. Sur sa Honda, le tenant du titre a ainsi lâché pas moins de 18'32 sur le vainqueur du jour et a perdu gros dès cette première étape. Sanction identique pour son coéquipier Joan Barreda ainsi que pour Pablo Quintanilla (Husqvarna), qui ont laissé filer l'un et l'autre plus d'un quart d'heure.

Côté français, Xavier de Soultrait (Husqvarna) a été l'un des animateurs de l'étape avant de rentrer quelque peu dans le rang, terminant à 4'35. Xavier Flick (Husqvarna) a été victime d'une chute et s'est plaint de douleurs à une jambe, même s'il a pu reprendre sa route.

L'étape a également été marquée par l'abandon de Jhon Trejos, victime d'une chute après 98 km et touché au poignet.

Au classement général, Toby Price prend les commandes du Dakar au terme de cette première étape. Il possède 23 secondes d'avance sur Kevin Benavídes, et 1'12 sur Matthias Walkner. Ricky Brabec est relégué à 17'04 au classement général.

Classement général provisoire après l'Étape 1