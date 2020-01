Motos, étape 9 - Quintanilla s'impose, Brabec résiste

Malgré le deuil et le choc éprouvé après la mort accidentelle de Paulo Gonçalves, dimanche, les motards du Dakar 2020 ont dû se résoudre à reprendre la compétition. Au lendemain d'une huitième journée de course qui avait été annulée pour leur catégorie, le parcours proposait une étape longue de 886 km entre Wadi ad-Dawasir et Harad pour rejoindre les portes du désert du "Quart Vide", avec une spéciale qui, elle, en comptait 410.

Ce mardi, la lutte pour la victoire d'étape a longtemps été très serrée. Ainsi, après 244 km chronométrés, Pablo Quintanilla (Husqvarna), Ricky Brabec (Honda), Joan Barreda (Honda) et Toby Price (KTM) étaient tous les quatre au coude-à-coude, regroupés en seulement 32 secondes ! C'est finalement dans les deux derniers tronçons du jour que s'est créée la différence entre les prétendants au meilleur chrono.

Compte tenu de la situation au classement général, ils étaient plusieurs à devoir attaquer pour tenter de réduire l'écart important les séparant de Ricky Brabec. À ce petit jeu, c'est le deuxième du général, Pablo Quintanilla, qui a finalement emporté la mise. Le Chilien signe sa première victoire sur le Dakar 2020 en s'imposant aujourd'hui avec 1'54 d'avance sur Toby Price. Joan Barreda prend la troisième place du jour à 2'42.

Solide et dans le rythme de ses concurrents, Brabec a terminé quatrième à 3'55 et lâché un peu de lest sur ses rivaux. Néanmoins, l'Américain est toujours un leader confortable au classement général au terme de cette neuvième étape, comptant 20'53 de marge sur Quintanilla et 26'43 sur Toby Price, qui ravit la troisième position à un José Ignacio Cornejo (Honda). Ce dernier a bouclé l'étape du jour à 6'23 du vainqueur.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 9