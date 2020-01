Motos, étape 4 - Sunderland sur le fil, nouvel abandon côté français

La quatrième étape du Dakar a été marquée par un nouveau coup dur pour le clan Yamaha. Au lendemain de l'abandon d'Adrien van Beveren, c'est Xavier de Soultrait qui a jeté l'éponge. Touché au poignet hier et contraint de recevoir des points de sutures, le Français redoutait de trop souffrir. Ses craintes se sont confirmées, et après avoir tenu le coup 300 km mais en se faisant rapidement distancer, il a finalement décidé de mettre pied à terre.

Lire aussi : Brabec : Un roadbook qui change tout pour les motards

Cette quatrième journée de compétition emmenait les concurrents de Neom à Al-'Ula avec au total 672 km à parcourir, dont 453 de spéciale. Après avoir fait exploser le classement général hier, Ricky Brabec s'est montré plus sage sur un parcours dont il se méfiait. "La spéciale est piégeuse aujourd’hui", a-t-il rappelé. "J’ouvre la route et les pistes caillouteuses sont difficiles à trouver, très glissantes... J’espère ne pas perdre trop de temps."

Du temps, le leader en a effectivement perdu sur ses concurrents, mais il peut toutefois se féliciter d'avoir bouclé une journée sans heurt, quand d'autres ont mordu la poussière. Ce fut notamment le cas de Joan Barreda, victime d'une légère chute au 270e kilomètre et lâchant plus d'un quart d'heure. Pablo Quintanilla et Matthias Walkner ont eux aussi été retardés.

Aux avant-postes, Kevin Benavídes a longtemps semblé en mesure de remporter l'étape, mais le pilote Honda a subi le coup de gaz mis par son coéquipier Jose Ignacio Cornejo dans les derniers kilomètres. Le Chilien est passé tout près de remporter sa première victoire sur le Dakar, avec 35 petites secondes d'avance sur l'Argentin... C'était sans compter sur le retour de Sam Sunderland, victorieux sur le fil avec 11 secondes d'avance ! Quatrième, Ricky Brabec limite la casse avec un retard chiffré à 2'59 sur le vainqueur du jour, tandis que le tenant du titre Toby Price (KTM) a terminé dans un temps proche de l'Américain, à 3'10.

Au classement général, Brabec conserve les commandes avec une avance qui se réduit toutefois à 2'30 sur Benavídes et à 8'31 sur Cornejo. Price pointe à 12'09. Sunderland se replace quant à lui à la cinquième place avec un déficit de 14'11 sur le leader.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 4