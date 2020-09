Nani Roma rejoint la nouvelle équipe BRX pour le Dakar

La nouvelle équipe Bahrain Raid Xtreme lancée par Prodrive a annoncé son premier pilote pour le Dakar 2021. Il s'agira de Nani Roma, vainqueur de l'épreuve à moto en 2004 puis en auto en 2014. Il fait partie des trois seuls à avoir remporté le célèbre rallye-raid sur deux et quatre roues, avec Hubert Auriol et Stéphane Peterhansel. Après avoir participé à l'édition 2020 avec Borgward, l'Espagnol rejoint BRX où il aura toujours pour navigateur son compatriote Dani Oliveras. Au volant du nouveau BRX T1 4x4 conçu par Prodrive, le pilote de 48 ans participera en janvier prochain à son 25e Dakar, en Arabie saoudite.

Lire aussi : Peterhansel se prépare pour le Dakar avec un nouveau copilote

"Je suis très heureux, très motivé, et c'est un projet très intéressant", se réjouit Nani Roma auprès de Motorsport.com. "C'est un super défi qui nous attend et c'est donc très motivant. Quand on parle avec des gens qui ont le même langage, qui ont des ressources, de l'expérience et des possibilités, ça motive encore plus. Je suis très reconnaissant envers David Richards, Mumtalakat et l'équipe d'ingénieurs pour la confiance qu'ils placent en moi. Le mélange entre l'historique de Mumtalak pour soutenir des programmes sportifs et l'expertise de David Richards et Prodrive me donne tous les signes afin de pouvoir changer la donne sur le Dakar."

Nani Roma sera chargé de développer la nouvelle auto de l'équipe, qui espère la dévoiler dans le courant du mois d'octobre. Le BRX T1 4x4 sera propulsé par un moteur V6 turbo de 3,5 litres.

"Nani est l'un des pilotes les plus expérimentés sur le Dakar, où il a couru à 24 reprises et s'est imposé à moto et en auto", rappelle David Richards. "Il a déjà commencé à travailler étroitement avec les ingénieurs de Prodrive pour leur apporter ses précieux conseils. Lors des prochains mois, Nani fera des milliers de kilomètres d'essais en Europe et au Moyen-Orient."

Les plans de Prodrive ont été perturbés par la crise du coronavirus mais l'équipe souhaite tester son auto pour la première fois en Angleterre à la fin du mois, avant de se rendre au Moyen-Orient en octobre pour des essais plus intensifs. Il n'est pas encore exclu de voir le team s'engager sur une épreuve au Moyen-Orient, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Sur le Dakar, BRX alignera deux autos, après avoir un temps songé à en engager une troisième. Le deuxième pilote sera recruté dans les prochaines semaines. D'après les informations de Motorsport.com, Sébastien Loeb et Kris Meeke seraient les deux candidats les mieux placés.