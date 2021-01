La 11e étape du Dakar sera raccourcie

Ce devait être la plus longue spéciale du Dakar 2021 mais ce ne sera finalement pas le cas. La onzième étape, prévue jeudi entre AlUla et Yanbu, a été amputée d'une cinquantaine de kilomètres par les organisateurs en raison des conditions météorologiques. Cette décision réduit la distance chronométrée à parcourir mais ne privera toutefois pas les concurrents d'un terrain particulièrement propice à créer des écarts.

"En raison des conditions météo observées ces derniers jours sur les derniers kilomètres de la onzième spéciale initialement prévue, son parcours a été raccourci d’une cinquantaine de kilomètres afin d’éviter cette zone", a annoncé ASO à l'issue de la dixième étape ce mercredi. La portion chronométrée passe ainsi de 511 à 464 kilomètres, sans que les horaires de départ ne soient modifiés par ASO. La première moto s'élancera à 8h30 (heure française) et la première auto à 10h20.

Le menu reste conséquent pour les concurrents, qui vont notamment renouer avec les zones de franchissement et avec les dunes, absentes du parcours depuis dimanche dernier. Celles-ci seront situées essentiellement en toute fin d'étape et les organisateurs évoquent "un océan de sable" où les minutes peuvent se gagner ou se perdre par poignées. Le reste de la spéciale proposera majoritairement de la terre et du sable, et très peu de cailloux, ce qui limitera les risques de crevaison.

Cette onzième étape pourrait être décisive pour la bagarre au classement général dans toutes les catégories, puisqu'il ne restera ensuite plus qu'une spéciale à disputer, vendredi, avec une distance deux fois moindre. Dans la catégorie Autos, Stéphane Peterhansel est en tête avec 17'01 d'avance sur Nasser Al-Attiyah, tandis que la catégorie Motos est menée par Kevin Benavídes, avec 51 secondes d'avance sur Ricky Brabec.

Classement général Autos après l'Étape 10