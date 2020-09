Paris-Dakar 1991 : Peterhansel inscrit son nom au palmarès

Dès sa deuxième participation au Paris-Dakar en 1989, à l'âge de 23 ans, Stéphane Peterhansel avait impressionné le monde du rallye-raid et montré qu'il faudrait compter sur lui les années suivantes. Quatrième de l'épreuve, il avait surtout marqué les esprits en s'adjugeant six étapes du rallye. Disqualifié l'année suivante, il ne manqua pas de prendre sa revanche en 1991.

Pourtant, Peterhansel ne remporta qu'une seule étape lors de cette édition, son plus petit total pour ses victoires à moto. En auto, il a toutefois réussi à s'imposer en 2007 avec Mitsubishi sans gagner une seule étape du rallye. Mais en 1991, la régularité et l'intelligence de course du Français lui ont permis d'aller chercher son premier succès dans l'épreuve, marquant le début d'une véritable ère de domination.

La Yamaha était redoutable sur le parcours très cassant. Outre le fait de montrer de la performance, il fallait surtout éviter les pièges tendus par les 6700 km de spéciales, au terme desquelles seulement 46 motos virent l'arrivée, sur les 113 ayant pris le départ. Ce sont trois machines de la marque japonaise qui ont monopolisé un podium 100% français, avec Gilles Lalay et Thierry Magnaldi derrière Peterhansel.

Après cette édition 1991, "Peter" ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a triomphé cinq fois de plus en catégorie motos entre 1992 et 1998. Passé sur quatre roues en 1999, il a signé un podium dès sa seconde participation en catégorie autos, puis a remporté le Dakar sept fois de plus. Entre 2004 et 2007, il a signé trois victoires pour Mitsubishi. Il a ensuite gagné en 2012 et 2013 avec Mini, et s'est imposé en 2016 et 2017 avec Peugeot. Il est le recordman des victoires de l'épreuve dans les deux catégories, et possède en conséquence le plus grand nombre de victoires sur le Dakar, avec un total de 13 succès.

