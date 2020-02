Prodrive construira une auto pour participer au Dakar 2021

La structure Prodrive a annoncé la mise en place d'un partenariat avec le Royaume de Bahreïn pour développer une toute nouvelle voiture qui s'engagera sur le Dakar en 2021. La firme britannique, au passé glorieux en WRC notamment lorsqu'elle exploitait le programme Subaru, va fonder une nouvelle compagnie baptisée Prodrive International pour sa première participation au plus grand rallye-raid du monde.

Prodrive construira deux voitures d'usine qui seront alignées dans catégorie la plus élevée de la discipline, mais également des machines qui seront disponibles pour des équipes clientes. Le projet sera financé par le fonds souverain de Bahreïn, Mumtalakat, qui sponsorisait le Dakar cette année pour sa première édition disputée en Arabie saoudite.

Ces dernières années, Prodrive a essentiellement concentré ses activités sur l'exploitation du programme GT d'Aston Martin en FIA WEC, tout en conservant des liens avec le rallye en développant la Volkswagen Golf pour le championnat chinois. Prodrive a également produit la Renault Mégane qui court en World RX avec l'équipe GCK.

Fondateur et président de Prodrive, David Richards rappelle que le Dakar est "une ambition de longue date" pour l'entreprise. "Le Dakar est un projet nouveau et difficile pour Prodrive, mais que toute l'équipe à Banbury et moi-même apprécions beaucoup", ajoute-t-il.

Nommé PDG par intérim de la nouvelle filiale Prodrive International, Jonny Bourne évoque la volonté d'être "compétitif et novateur" en participant au Dakar à partir de la prochaine édition. Celle-ci aura lieu en janvier 2021 en Arabie saoudite et dans au moins un autre pays, comme l'ont annoncé récemment les organisateurs qui travaillent sur le futur parcours.

