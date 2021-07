Prodrive présente le nouveau BRX Hunter de Loeb

À la suite de l'annonce de la nouvelle réglementation T1+ au Dakar dans le but de niveler les écarts de performance entre les voitures quatre et deux roues motrices, Prodrive a revu et corrigé son BRX Hunter. La nouvelle version vient d'être présentée, et les changements sont nombreux.

Les roues de 37 pouces sur des jantes de 17 pouces sont plus larges que sur la version précédente. Le débattement de suspension est passé de 280 mm à 350 mm et la voie de 2 m à 2,3 m. En outre, la géométrie de la suspension a été reconfigurée avec des triangles et des amortisseurs plus longs. Des freins plus grands ont été installés. Les nouveaux pneus ont augmenté la charge sur le groupe propulseur, par conséquent l'arbre de transmission et le différentiel ont été modifiés. En raison de l'élargissement de la voie, une grande partie de la carrosserie a été redessinée.

"Nous sommes très heureux que les organisateurs aient remédié à cette inégalité entre les buggies et les T1 à quatre roues motrices, où les pneus plus larges avaient un avantage sur les terrains accidentés", a déclaré Gus Beteli, directeur de l'équipe BRX. "Nous avons appris énormément de choses lors de nos débuts et nous avons utilisé ces connaissances pour améliorer la voiture. Nous pensons que le Hunter T1+ représente un pas en avant significatif. Nous sommes impatients de retourner en Arabie saoudite en janvier, où nous viserons la victoire."

Le Hunter T1+ est actuellement en phase de construction au siège de Prodrive, au Royaume-Uni. Les premiers tours de roue sont programmés pour septembre. À noter que l'annonce de la structure n'arrive que quelques jours seulement après la présentation par Audi de son RS Q e-tron.

L'an prochain, Prodrive et BRX auront à cœur de faire mieux qu'en 2021, année de leur première participation au Dakar. La tâche confiée à Sébastien Loeb n'avait pas été de tout repos car le nonuple Champion du monde des rallyes avait été dans l'obligation d'abandonner après une série de crevaisons et de problèmes techniques. L'autre Hunter, confié à Nani Roma, avait terminé cinquième au classement général.