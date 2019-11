Rebellion Racing au départ du Dakar 2020 

Alexandre Pesci s’apprête à aborder un nouveau challenge dans sa carrière en s’apprêtant à affronter le légendaire rallye Dakar, qui se disputera pour la première fois en Arabie Saoudite après près de dix ans en Amérique du Sud, et dont le départ sera donné en janvier prochain.

Le buggy Rebellion DXX a été développé par RD Limited, l’atelier de Romain Dumas, lequel s’engagera lui aussi sur le Dakar au volant d’un buggy de sa conception.

Pour Alexandre Pesci, il s’agira de la première participation au Dakar. L’assistance rapide sera assurée par Yves Tartarin et Patrick Lepers.

"Nous sommes très fiers d'avoir choisi RD Limited pour le développement de notre premier buggy REBELLION DXX", commente Alexandre Pesci. "Romain Dumas a démontré toutes ces qualités dans le passé pour le développement de véhicules uniques et efficaces. Et c'est l'occasion pour cette première édition de nous entourer de ce qu'il y a de mieux."

Alexandre Pesci Photo de: Eric Fabre / Rebellion Racing

"Dans ce projet, j'ai également pu compter sur l'aide de Mathieu Beaumel et Nasser Al Attiyah pour la formation des conducteurs, ce qui est très rassurant ! Même si mon but n'est que de participer et d'atteindre la fin de ce rallye raid extrême, on peut considérer que terminer un Dakar est déjà un grand exploit."

A noter que, à cette occasion, et en tant que chronométreur officiel du Dakar, REBELLION Timepieces a développé une édition spéciale du chronographe Predator limitée à 20 exemplaires.

Alexandre Pesci et Stephan Kuhni feront partie des cinq Suisses qui seront au départ du Dakar 2020, avec Rémy Vauthier, qui pilotera un buggy Optimus (navigué par Gérard Dubuy), Vincent Gonzalez, au volant d'un buggy Can Am de la catégorie SSV, et Steven Griener, navigateur de Marco Piana sur un Toyota 4x4 en assistance course de l’équipe Xtreme Plus/Polaris.