Loeb quitte Hyundai et le WRC, retour sur le Dakar confirmé

Comme nous vous l'annoncions en début de semaine, Sébastien Loeb fera son retour sur le Dakar en 2021. Le pilote français a officialisé aujourd'hui son engagement avec l'équipe BRX Prodrive, nouvelle venue dans la discipline. Pour sa cinquième participation au rallye-raid – dont il a terminé une fois deuxième (2017) et une fois troisième en Amérique du Sud avec Peugeot (2019) –, il sera au volant du 4x4 T1 développé en Grande-Bretagne depuis plusieurs mois.

"BRX a de grandes ambitions pour le Dakar 2021 et je suis ravi de faire partie de l'aventure avec l'équipe", annonce Loeb. "Il y a énormément d'expérience dans tous les domaines de l'équipe avec Prodrive, le palmarès de David Richards et l'histoire riche de Bahreïn en sport automobile. C'est dur de rivaliser avec une telle combinaison et je suis confiant pour que nous arrivions sur les dunes en étant de solides prétendants pour le prochain Dakar."

Le line-up de BRX est ainsi complet puisque l'autre voiture sera confiée à Nani Roma, comme on le sait depuis deux semaines maintenant. "Je suis ravi d'accueillir Sébastien dans l'équipe", se réjouit David Richards. "Il apporte avec lui une riche expérience du rallye et nous pensons que c'est l'un des meilleurs pilotes du plateau. Nous sommes impatients de travailler étroitement avec lui ces prochains mois pour les essais."

La confirmation de cet engagement marque un nouveau tournant dans la carrière de Loeb, qui va également s'éloigner à nouveau du WRC. Rien n'est à écarter sur ce plan, mais le nonuple Champion du monde des Rallyes va quoi qu'il en soit quitter l'équipe Hyundai avec laquelle il disposait d'un programme partiel ces deux dernières années. Sa troisième place au Rallye de Turquie sera-t-elle son ultime apparition dans la discipline ?

"Nous sommes à la fin de l'aventure avec Hyundai Motorsport, et quelle aventure ce fut !", précise Loeb. "Je suis extrêmement reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont donnée durant ces deux années en m'offrant un programme partiel, totalement en phase avec mes attentes, dans une équipe très professionnelle et dans une ambiance agréable."

"Ces deux années sont passées extrêmement vite, et celle-ci a aussi été amputée de plusieurs mois en raison de la pandémie. Mais elles auront marqué une partie de ma carrière. Hyundai Motorsport m'a donné la meilleure voiture que j'aie jamais pilotée en WRC et je suis heureux d'avoir pu courir au plus haut niveau avec la dernière génération de ces autos. Désormais, un nouveau chapitre va s'ouvrir en 2021 avec Prodrive en rallye-raid, mais qui sait pour le WRC ? Ni Hyundai ni moi ne voulons tourner la page pour de bon."

Directeur de l'équipe Hyundai, Andrea Adamo fait en effet part d'une grande ouverture sur la question pour l'avenir. "Nous leur souhaitons le meilleur pour leur prochain chapitre et gardons la porte grande ouverte pour eux s'ils souhaitent revenir un jour", assure-t-il concernant Loeb et son fidèle lieutenant, Daniel Elena.