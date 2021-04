Tenant du titre sur le Dakar, Benavídes quitte Honda pour KTM

En janvier dernier, Kevin Benavídes a mené Honda vers son premier doublé sur le prestigieux rallye-raid depuis 1987, battant ainsi le vainqueur de l’édition 2019 Ricky Brabec et une meute de KTM. Un résultat qui ne faisait de lui que le deuxième Argentin à s’imposer sur le Dakar après Marcos Patronelli en 2010 (en quad), et donc le premier dans la catégorie hautement compétitive des motos.

Le pilote de 32 ans était lié à Honda depuis 2015, date à laquelle ses sponsors sud-américains lui avaient permis de prendre part au Rallye du Maroc. Il terminait alors à une impressionnante quatrième place pour ses débuts. Quelques mois plus tard, Benavídes faisait son baptême sur le Dakar, où il finissait également quatrième, avant de grimper à la deuxième place l’année suivante.

Mais après avoir joué un rôle essentiel dans les succès consécutifs de Honda en 2020 et 2021, l’Argentin rejoint la marque rivale KTM pour le reste de la saison et les prochaines années. Il participera au Championnat du monde de rallye-raid FIM avec le constructeur autrichien, avant de retrouver le Dakar en janvier prochain, en Arabie saoudite. Sa première sortie sous ses nouvelles couleurs devrait donc avoir lieu lors du Rallye du Kazakhstan, début juin.

"Je suis très enthousiaste de rejoindre Red Bull KTM Factory Racing, c'est un grand, grand changement pour moi", a déclaré Benavídes. "En tant que vainqueur du Dakar, c’est un nouveau chapitre important dans ma carrière de pilote. J’ai toujours été fan des motos KTM, de Red Bull et de la façon dont l’équipe est organisée."

En plus de son transfert, Benavídes a également fait part de son programme et de ses objectifs. "Je pense sincèrement qu’il s’agit du meilleur choix pour m’améliorer et pour être capable d’aller décrocher plus de victoires sur le Dakar et le titre de Champion du monde", a révélé l’Argentin. "L’idée, après ma première visite de l’usine en Autriche, est de me diriger vers Dubaï pour passer du temps sur la moto et avec l’équipe. Pour cette année, le but est de m’adapter à la moto aussi vite que possible et d’apprendre à connaître les membres du team pour que je me sente chez moi et que je me focalise sur mon pilotage."

Bien que déjà couronné de succès avec Honda, l’ambition de Benavídes reste intacte. "En pensant à l’année prochaine, le but ultime serait de remporter un deuxième Dakar de suite. J’ai déjà eu la chance d’être soutenu par l’usine en enduro il y a plusieurs années, donc être de retour sur une KTM avec le Red Bull KTM Factory Racing est un rêve et un véritable honneur. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité et j’ai hâte de courir !"

KTM a enregistré un record de 18 victoires sur le Dakar au début du siècle, avant que cette série ne soit stoppée par Brabec en 2020, quand l’épreuve a été délocalisée en Arabie saoudite.

Le manager de l’équipe, Jordi Viladoms, s’est également montré enthousiaste à l’idée d’accueillir le vainqueur en titre. "C’est une période passionnante pour Red Bull KTM Factory Racing, et nous sommes heureux d’accueillir Kevin dans l’équipe. Ses résultats parlent d’eux-mêmes et je suis sûr que son bagage technique, son expérience ainsi que sa motivation apporteront beaucoup à l’équipe. Ceci, combiné à notre grande expérience, assure une collaboration solide qui, nous en sommes convaincus, sera bénéfique pour nous tous."

Chez KTM aussi, les ambitions sont grandes, et l’arrivée de Benavídes est la dernière étape en date dans un projet de reconquête du titre. "Notre programme en rallye connaît quelques changements alors que nous nous concentrons sur l'avenir ainsi que sur nos objectifs de remporter le Championnat du monde, et de ramener le titre du Dakar en Autriche", a affirmé Viladoms. "Nous sommes impatients de commencer notre programme d'essais avec Kevin et nous sommes prêts pour la première manche du Championnat du monde dans les prochains mois."

