Toby Price chute et abandonne le Dakar

Étape phare de la deuxième semaine du Dakar, la boucle autour de Neom a débuté ce matin avec au programme 465 kilomètres. Mais la journée est d'ores et déjà marquée par un événement majeur dans la catégorie Motos, avec l'abandon de Toby Price. Double vainqueur du Dakar (2016 et 2019), le pilote KTM occupait la deuxième place du classement général avant cette étape, à 1'06 de José Ignacio Cornejo Florimo.

L'Australien a lourdement chuté à hauteur du 155e kilomètre de la spéciale et n'a pas pu repartir. Avant l'intervention des secours, il a reçu l'aide d'Adrien van Beveren, qui s'est arrêté un long moment. D'après les premières informations fournies par ASO, organisateur du Dakar, Toby Price souffre d'un traumatisme au bras et à l'épaule gauche, d'un traumatisme au poignet droit et d'un traumatisme crânien. Il n'a en revanche perdu connaissance à aucun moment.

Pris en charge par les équipes médicales du Dakar, Toby Price a été évacué vers l'hôpital de Tabouk, où il va subir des examens de santé complets.

Avant sa chute, Toby Price avait fixé le meilleur temps au premier point de passage avant de rester au contact des leaders lors des trois suivants. Il abandonne au lendemain d'un véritable exploit, puisqu'il avait disputé 800 kilomètres de l'étape marathon avec un pneu endommagé qu'il avait parvenu à faire tenir grâce à une réparation de fortune.