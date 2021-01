Toby Price s'est fracturé la clavicule sur le Dakar

Victime d'une lourde chute mardi lors de la neuvième étape du Dakar, Toby Price a passé des examens à l'hôpital de Tabouk, où il avait été transporté par les secours. Ceux-ci ont révélé une fracture de la clavicule ainsi que de nombreux hématomes, mais l'état de santé général du motard australien, âgé de 33 ans, n'inspire pas d'inquiétude. En lutte pour la victoire finale, le double vainqueur de l'épreuve avait chuté au 155e kilomètre de la spéciale. Son équipe a donné les dernières nouvelles par voix de communiqué.

"Secouru par Ricky Brabec et par son coéquipier Sam Sunderland avant d'être héliporté vers l'hôpital de Tabouk, Toby souffre d'une fracture de la clavicule et d'ecchymoses importantes", précise KTM Factory Racing. "Il restera sous surveillance médicale mais il est dans un bon état d'esprit. Nous souhaitons le meilleur à Toby pour qu'il se remette rapidement."

Après s'être longuement arrêtés pour porter secours à Toby Price, Ricky Brabec et Sam Sunderland ont récupéré le temps perdu grâce à un crédit accordé par les commissaires à l'arrivée de la neuvième étape. Les deux hommes ont d'abord manifesté une certaine inquiétude quand ils se sont retrouvés auprès du pilote australien.

"Il est tombé assez fort sur la gauche et il ne savait vraiment plus où il était", explique Ricky Brabec. "Il m'a demandé peut-être sept fois où il était et qui j'étais. Je suis allé vers lui et je l'ai accompagné jusqu'à ce que l'hélicoptère soit là. Ce que nous faisons est dangereux, c'est malheureux qu'il abandonne. Nous devons y penser à chaque fois que nous prenons la route le matin. Ce pourrait être n'importe qui d'entre nous. Le même jour l'année dernière, nous avons perdu un grand ami, Paulo [Gonçalves], et aujourd'hui Toby a chuté et abandonné, mais ça va aller."

Mercredi matin, Toby Price a donné lui-même de ses nouvelles via les réseaux sociaux. "Je me suis finalement cassé mon trentième os !", ironise-t-il. "Je ne me souviens pas de grand-chose mais j'ai une clavicule, une épaule et une main assez douloureuses, et je vais devoir me faire opérer. je suis déçu de ne pas voir l'arrivée et d'abandonner l'équipe KTM ainsi que mes sponsors, mais malheureusement c'est parfois comme ça en course. Merci à Sam Sunderland et Ricky Brabec de s'être arrêtés pour m'aider. J'étais dans les vapes mais j'ai entendu dire que vous aviez bien pris soin de moi !"