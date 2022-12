Toyota avec trois voitures pour le Dakar 2023

L'équipe Toyota Gazoo Racing s'apprête à disputer le Dakar 2023 qui démarrera le 31 décembre en Arabie saoudite, depuis les plages de la mer Rouge, pour rejoindre celles du golfe arabique à Dammam, le 15 janvier. Pour l'occasion, le constructeur japonais, par ailleurs tenant du titre, alignera trois GR DKR Hilux T1+.

Ceux-ci seront confiés aux vainqueurs de l'édition 2022 et Champions du monde de Rallye-Raid, à savoir Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel, ainsi qu'à Giniel de Villiers (vainqueur en 2009) et son copilote Dennis Murphy et à Henk Lategan et son copilote Brett Cummings.

Pour l'attelage Al-Attiyah/Baumel, il s'agira de la première manche du Championnat du monde de Rallye-Raid (W2RC) 2023 puisque leur programme comprend ensuite la participation aux quatre autres épreuves de la discipline, à savoir l'Abu Dhabi Desert Challenge (février), le Sonora Rally au Mexique (avril), le Desafio Ruta 40 en Argentine (août) et le Rallye du Maroc (octobre).

Concernant les deux autres équipages, ils seront engagés par Toyota dans le cadre du Championnat d'Afrique du Sud de Rallye-Raid (SARRC). La série d'épreuves sert, entre autres, de tests grandeur nature pour développer le GR DKR Hilux T1+. De Villiers est le tenant du titre de cette compétition, alors que Lategan, par ailleurs également ancien vainqueur, a terminé second.

"Cette année a été fantastique pour nous", a expliqué Alain Dujardyn, directeur de Toyota dans le cadre du W2RC. "Nous avons commencé par remporter le Dakar 2022, avant d'ajouter le titre inaugural en W2RC à notre palmarès. Giniel a également remporté le SARRC cette année, et je tiens à remercier nos trois équipages pour leurs performances respectives en W2RC et SARRC. Ils ont constamment repoussé les limites pour faire mieux, et le cerveau technique de Glyn Hall [directeur de Toyota en SARRC et responsable technique] a travaillé sans relâche pour sans cesse améliorer notre voiture victorieuse, la rendant toujours meilleure en vue du Dakar 2023."

Quant à Glyn Hall, il a justement ajouté : "Le Dakar 2023 est proche, et nous sommes impatients de nous lancer en janvier dans la course automobile la plus difficile au monde avec un attelage de trois voitures. Nous avons travaillé dur pour affiner notre GR DKR Hilux T1+ au cours de l'année, et nous sommes convaincus que nous sommes bien préparés pour affronter les exigences de la course, ainsi que nos concurrents."

