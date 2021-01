Albon va courir en DTM avec le soutien de Red Bull

Privé de volant en Formule 1 pour 2021, Red Bull lui ayant préféré Sergio Pérez, Alexander Albon ne sera pas totalement sevré de compétition. Malgré sa mise à l'écart du poste de titulaire, le Thaïlandais était déjà assuré d'être le réserviste de Red Bull Racing et AlphaTauri, Helmut Marko précisant que le pilote pourrait également être prêté à une autre écurie en cas de besoin en cours de saison. Dans le même temps, preuve que le giron autrichien ne veut pas abandonner le pilote de 24 ans, un programme de course en DTM a été mis sur pied.

Cette année, le championnat allemand de tourisme change totalement de visage avec le passage à la réglementation GT3, afin de faire face notamment à la défection de plusieurs constructeurs. Red Bull apportera son soutien à une équipe engagée dans cette nouvelle formule. Albon sera aligné sur les courses lorsqu'elles ne coïncideront pas avec des Grands Prix où il devra être présent avec Red Bull Racing. Ce programme offre également un volant au jeune pilote néo-zélandais Liam Lawson, âgé de 18 ans.

"Avec un plateau de haut niveau et des GT3, le DTM est une plateforme intéressante et un véritable challenge, autant pour des pilotes accomplis comme Alex Albon que pour notre jeune pilote Red Bull qu'est Liam Lawson", explique Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull.

Lire aussi : Red Bull n'exclut pas de prêter Albon à une autre écurie

Des précisions sur la constitution de l'équipe Red Bull en DTM et sur la voiture GT3 utilisée seront données ultérieurement. Avec sa nouvelle formule, le DTM espère présenter une grille d'au moins 20 voitures, représentant cinq marques différentes.

"Les pilotes de Formule 1 comme Alex Albon, les stars du DTM comme le triple Champion René Rast, les professionnels du GT et les jeunes talents comme Liam Lawson forment un mélange de pilotes de haut niveau qui me plaît pour la saison 2021", se félicite Gerhard Berger, patron du championnat. "C'est aussi idéal pour quelqu'un comme l'ex-Champion du monde de Formule 1 Jenson Button, qui a déjà inscrit son équipe en DTM. Alex Albon est un pilote jeune et ambitieux, et c'est une recrue brillante pour le DTM. “