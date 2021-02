Une Ferrari et une livrée AlphaTauri pour Albon en DTM

Red Bull a confirmé les détails de son nouveau programme en DTM pour la saison 2021, qui permettra notamment à Alexander Albon de maintenir une activité en compétition tout en étant réserviste de l'écurie autrichienne et d'AlphaTauri en Formule 1. Le Thaïlandais savait déjà depuis le mois dernier qu'un programme partiel l'attendait en DTM avec le soutien de Red Bull, et qu'il se retrouvait probablement au volant d'une Ferrari.

Red Bull a en fait noué un partenariat avec AF Corse, département chargé de la compétition GT pour Ferrari, qui permettra d'engager deux 488 GT3 Evo sous le régime de la nouvelle réglementation du DTM pour la saison à venir. L'une de ces deux autos sera dévolue à Liam Lawson pour l'intégralité du championnat, tandis que l'autre sera partagée entre Alex Albon et Nick Cassidy.

"Ce défi a commencé grâce à Gerhard Berger [patron du DTM], c'est son idée", souligne Amato Ferrari, team principal et propriétaire d'AF Corse. "En peu de temps, nous avons trouvé un accord pour travailler avec Red Bull, avec un grand enthousiasme. Nous n'avons qu'une ambition : la victoire. Compte tenu des marques impliquées, toutes les exigences requises pour réussir sont là."

Albon sera présent sur les manches pour lesquelles il ne sera pas retenu sur les Grands Prix de Formule 1, où il devra assumer le rôle de troisième pilote pour les deux équipes du giron Red Bull dans la catégorie reine. La Ferrari qu'il pilotera en DTM portera les couleurs d'AlphaTauri, tandis que celle de Lawson aura une livrée Red Bull.

"Le DTM est un grand championnat avec des pilotes très talentueux et des courses passionnantes", explique Alex Albon. "Il y a beaucoup moins d'appui [qu'en monoplace] et les pneus sont très différents, donc cela demande un tout autre style de pilotage. Il me faudra un peu de temps pour m'habituer, mais j'ai hâte de relever ce nouveau défi pour les fois ou je ne serai pas pris par mes engagements en F1."

Le calendrier 2021 du DTM comporte pour le moment huit week-ends de course, dont quatre en Allemagne. La saison doit s'ouvrir à la mi-juin à Monza. Alex Albon sort d'une année difficile en Formule 1, qui l'a vu perdre son baquet de titulaire chez Red Bull Racing aux côtés de Sergio Pérez.