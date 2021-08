Comment suivre la manche de Zolder du DTM

Après deux premières manches disputées à Monza et au Lausitzring pour cette nouvelle ère du DTM, désormais sous l'empire de la réglementation GT3, le championnat poursuit son chemin en Belgique, avec la manche de Zolder.

Parmi les grands sujets du week-end, on ne peut manquer la participation de l'ancien pilote de Formule 1 Christian Klien, qui fera ses débuts en DTM à l'occasion de cette manche de Zolder au volant d'une McLaren 720S GT3 de l'équipe JP Motorsport. La présence de Klien, qui devrait disputer une campagne partielle cette saison, fait grimper à 20 le nombre des engagés, soit le chiffre le plus élevé observé dans le championnat depuis 2018.

Auteur d'une victoire et d'un autre podium au cours des quatre premiers courses de la saison, c'est le pilote Audi Kelvin van der Linde qui arrive à Zolder en tant que leader du championnat. Le pilote Red Bull Liam Lawson, lui aussi auteur d'une victoire à Monza, ne compte toutefois que quatre points de retard, tandis que Philip Ellis et Maximilian Gotz, tous deux vainqueurs au Lausitzring, occupent les troisième et quatrième places du classement. À ce stade, les victoires se sont partagées entre Ferrari, Audi et Mercedes, si bien que Lamborghini et BMW sont les deux seuls constructeurs à ne pas avoir encore ouvert leur compteur.

Le programme du week-end

Le week-end commencera ce vendredi 6 août avec une séance de 45 minutes d'Essais Libres 1 qui débutera à 12h10, puis 30 minutes d'Essais Libres 2 à partir de 15h30. Les choses sérieuses commenceront dès samedi 7 août avec les premières Qualifications à partir de 10h, puis la première course à 13h30. Le lendemain, dimanche 8 août, les Qualifications pour la seconde course débuteront cette fois à 10h10 et le départ de la course sera donné à 13h30. Les deux courses auront une durée de 55 minutes plus un tour.

En France, les deux courses seront à suivre en direct sur Automoto la chaîne.

Le classement DTM après la manche du Lausitzring :