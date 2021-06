DTM 2021 - Le plateau complet avant l'ouverture de la saison

Six constructeurs seront présents sur la grille cette année, donc cinq pour la totalité de la saison. Audi et BMW restent tous deux impliqués alors que le championnat fait la transition entre la réglementation Class One et le GT3. Mercedes fait son retour après deux années d'absence, ce qui ravivera la lutte entre les trois constructeurs allemands comme dans les années 2010.

Lamborghini et Ferrari seront représentés en DTM pour la première fois, le Cheval cabré confiant l'exploitation de deux autos à Red Bull. McLaren sera là sur trois courses dans l'année, dans le cadre du programme partiel de JP Motorsport.

Concernant les pilotes, trois anciens champions seront sur la grille cette année, parmi lesquels le pilote Mercedes Gary Paffett. Il sera rejoint par Marco Wittmann et Mike Rockenfeller. Déjà présents l'an dernier, Nico Müller, Timo Glock, Lucas Auer et Daniel Juncadella sont les autres pilotes encore en lice et ayant déjà roulé en DTM auparavant.

Du côté des rookies, le plus connu d'entre eux est évidemment Alex Albon, accompagné par Nick Cassidy et Liam Lawson pour former le trio de pilotes de Red Bull. Kelvin van der Linde, Maximilian Götz et le pilote français Vincent Abril sont également des nouveaux-venus mais débarquent avec une grosse expérience du GT3.

Au total, il y aura 19 voitures sur la grille à Monza ce week-end. Ce chiffre grimpera à 20 lors des courses auxquelles participera Christian Klien avec sa McLaren.

Le plateau 2021 du DTM

Pilote Équipe Constructeur Kelvin van der Linde Abt Sportsline Audi Mike Rockenfeller Abt Sportsline Audi Sophia Flörsch Abt Sportsline Audi Nico Müller Team Rosberg Audi Dev Gore Team Rosberg Audi Timo Glock Rowe Racing BMW Sheldon van der Linde Rowe Racing BMW Marco Wittmann Walkenhorst Motorsport BMW Alex Albon / Nick Cassidy AlphaTauri / AF Corse Ferrari Liam Lawson Red Bull / AF Corse Ferrari Esteban Muth T3 Motorsport Lamborghini Esmee Hawkey T3 Motorsport Lamborghini Christian Klien* JP Motorsport McLaren Maximilian Götz Haupt Racing Team (HRT) Mercedes Vincent Abril Haupt Racing Team (HRT) Mercedes Daniel Juncadella GruppeM Racing Mercedes Gary Paffett** Mucke Motorsport Mercedes Lucas Auer Winward Racing Mercedes Philip Ellis Winward Racing Mercedes Arjun Maini GetSpeed Mercedes * trois meetings seulement ** devrait être remplacé par Maximilian Buhk pour les deux premières manches

Le calendrier 2021 du DTM

Date Lieu 1 June 18-20 Monza 2 July 23-25 Lausitzring (circuit GP) 3 August 6-8 Zolder 4 August 20-22 Nürburgring 5 September 3-5 Red Bull Ring 6 September 17-19 Assen 7 October 1-3 Hockenheim NC Non confirmé Norisring